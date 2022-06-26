Похоже на шантаж, – Гудков о вероятной "передаче" Россией боеголовок для Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет получить носители ядерного оружия. Вероятно, он опасается нападения со стороны Литвы и Польши.

Речь идет о самолетах Су-25, которые они собираются модернизировать, и "Искандерах". Однако, эта "передача" может оказаться самым обычным шантажом. Об этом на стриме 24 канала с Романом Цимбалюком сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Лукашенко хочет защититься от Литвы и Польши

Спикер убежден, что подобные заявления преследуют единственную цель – шантаж. Но носители без оружия ничего не дают.

Это очень похоже на шантаж. Типа: "Сейчас мы передадим носители, а потом боеголовки прикрутим". Поэтому они сейчас прокачивают пределы разрешенной наглости и цинизма. Как передать ядерное оружие другой стране? Да никак,

– сказал Гудков.

Он подчеркнул, что это больше напоминает грязную и позорную политическую игру​. "Надеюсь, что они не успеют модернизировать Су-25, ВСУ не дадут им столько времени", – добавил спикер.

Путин понимает, что не имеет шансов

Общеизвестно, что глава Кремля каждый раз тянется к "ядерной кнопке", когда осознает, что проигрывает. "У Путина нет никаких перспектив в войне. Он понимает это лучше и лучше, точнее и точнее, болезненнее и болезненнее, больше и больше. Поэтому они усиливают давление на ядерный шантаж", - отметил Геннадий Гудков.

"Чтобы подготовиться к ядерной войне, нужно немало сделать технически. Нужно совершить много операций", - добавил он.

Спикер объяснил, что Россия имеет в боевой готовности только ядерное оружие стратегической части. А с другой, в том числе оперативно-тактической, – нужно разбираться. Разведкой такие шаги не зафиксированы.

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