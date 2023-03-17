Появилась реакция России на ордер на арест Путина

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. В МИДе страны-террориста уже зашевелились.

Слепить в кучу два слова смогла Мария Захарова – спикер МИД России. Она заявила, что решение Международного уголовного суда для страны-террориста не имеет никакого значения.

Обратите внимание В Международном уголовном суде выдали ордер на арест Путина

Захарова так разошлась, что назвала решение "ничтожным", а ордер – "рецептом на арест". Также представительница МИД страны-террориста добавила: Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда.

В то же время, избежать ответственности Путину и России не удастся. В Офисе Генпрокурора заявили, что теперь бункерный дед имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей. В частности, теперь Путина обязаны арестовать в 122 странах мира, если он там окажется.

Также МУС выдал ордера на арест Марии Алексеевны Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка.

Согласно документам, Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, говорится о незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Реакция Офиса Президента

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что решение МУС – это только начало. Украина системно сотрудничает с ним. Ермак подчеркнул: теперь Путина и Львову-Белову арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Путина. Это только начало. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Хочу напомнить, что Украина системно сотрудничает с МУС,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что в расследуемых в Украине производствах зафиксировали более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. В то же время реальные цифры могут быть гораздо больше. В настоящее время Украине удалось вернуть 308 детей. Работа продолжается.