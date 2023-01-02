Появились спутниковые фото того, что осталось от казарм россиян в Макеевке
Источник:Benjamin Pittet
Перед Новым годом украинские защитники нанесли удар по скоплению россиян в Макеевке. Оккупанты подтвердили смерть 63 мобилизованных.
Спутниковые фото компании Planet Labs опубликовал OSINT-аналитик Бенджамин Питтет. Он отметил, что это геолокация ПТУ №19 Макеевки.
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"Сообщается, что это здание было обстреляно украинским HIMARS", – написал Питте.
Спутниковое фото училища, где была казарма россиян / Скриншот Бенджамина Питтета
Враг обустроил казарму в училище / Скриншот Бенджамина Питтета
Подтвердили в Генштабе
В здании училища Макеевки расположились сотни мобилизованных россиян. Удар по оккупантам подтвердили в Генштабе Вооруженных Сил, но отметили, что количество потерь враг неизвестно.
31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, – сообщили военные.
Что известно об атаке на россиян в Макеевке: последние новости
- Оккупанты подтвердили удар по училищу и назвали его причину. Они считают, что мобилизованная изменила активность мобильной связи.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в Макеевке установили рекорд по уничтожению врага. По его словам, у россиян есть сотни раненых и погибших. Кроме того, украинцы полностью уничтожены боекомплект врага.
- Россияне подтвердили смерть 63 военных. Однако пропагандисты считают это неправдой.