Появились спутниковые фото того, что осталось от казарм россиян в Макеевке

Перед Новым годом украинские защитники нанесли удар по скоплению россиян в Макеевке. Оккупанты подтвердили смерть 63 мобилизованных.

Спутниковые фото компании Planet Labs опубликовал OSINT-аналитик Бенджамин Питтет. Он отметил, что это геолокация ПТУ №19 Макеевки.

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"Сообщается, что это здание было обстреляно украинским HIMARS", – написал Питте.

Спутниковое фото училища, где была казарма россиян / Скриншот Бенджамина Питтета



Враг обустроил казарму в училище / Скриншот Бенджамина Питтета

Подтвердили в Генштабе

В здании училища Макеевки расположились сотни мобилизованных россиян. Удар по оккупантам подтвердили в Генштабе Вооруженных Сил, но отметили, что количество потерь враг неизвестно.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, – сообщили военные.

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