Супутникові фото компанії Planet Labs опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет. Він зазначив, що це геолокація ПТУ №19 Макіївки.

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"Повідомляється, що ця будівля була обстріляна українським HIMARS", – написав Піттет.



Супутникове фото училища, де була казарма росіян / Скриншот Бенджаміна Піттета



Ворог облаштував казарму в училищі /Скриншот Бенджаміна Піттета

Підтвердили у Генштабі

У будівлі училища Макіївки розташувалися сотні мобілізованих росіян. Удар по окупантах підтвердили у Генштабі Збройних Сил, але зазначили, що кількість втрат ворог невідома.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, – повідомили військові.

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