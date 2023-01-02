Супутникові фото компанії Planet Labs опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет. Він зазначив, що це геолокація ПТУ №19 Макіївки.
До теми "Та що таке 600 людей, ще є 25 мільйонів резерву": у Росії не засмучені через втрати у Макіївці
"Повідомляється, що ця будівля була обстріляна українським HIMARS", – написав Піттет.
Супутникове фото училища, де була казарма росіян / Скриншот Бенджаміна Піттета
Ворог облаштував казарму в училищі /Скриншот Бенджаміна Піттета
Підтвердили у Генштабі
У будівлі училища Макіївки розташувалися сотні мобілізованих росіян. Удар по окупантах підтвердили у Генштабі Збройних Сил, але зазначили, що кількість втрат ворог невідома.
31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, – повідомили військові.
Що відомо про атаку на росіян в Макіївці: останні новини
- Окупанти підтвердили удар по училищу й назвали його причину. Вони вважають, що мобілізованих зрадила активність мобільного зв'язку.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в Макіївці встановили рекорд зі знищення ворога. За його словами, росіяни мають сотні поранених та загиблих. Крім цього, українці повністю знищений боєкомплект ворога.
- Росіяни підтвердили смерть 63 військових. Проте пропагандисти вважають це неправдою.