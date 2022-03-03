Появилось первое видео из аэропорта Гостомеля: горящие машины с буквой V и догорающая "Мрия"

3 марта 2022 , 14:01
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Источник:

Оперативный ВСУ

В аэропорту Гостомель под Киевом велись ожесточенные бои, в которых украинская армия отбивала нападение россиян. Оттуда появились первые кадры.

В Гостомеле сгорела техника оккупанта с буквой V

На первом видео после начала боев видна горящая техника оккупанта с буквой V. Также в ангаре можно увидеть самый большой самолет в мире – "Мрия", который, к сожалению, сгорел.

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Смотрите видео из аэропорта Гостомеля

 

  • Как известно, в Гостомеле были ожесточенные бои. Сейчас это направление – одно из наиболее опасных.
  • Врагу временно удалось закрепиться в аэропорту, куда он хотел высадить основные силы десанта.
  • Сообщалось, что украинские военные отразили атаку врага. Пока точно неизвестно, под чьим контролем аэропорт.

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Автор: Михайло Гема