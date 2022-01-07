Появилось видео того, как в Казахстане снесли памятник Назарбаеву

В городе Талдыкоргане 5 января снесли памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Теперь в сети опубликовали видео с падением монумента.

Снос памятника бывшему президенту и председателю Совбеза Казахстана Нурсултану Назарбаеву сопровождали радостные возгласы и овации. Для свержения монумента использовали грузовик.

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Снос длился несколько часов

Памятник Нурсултану Назарбаеву установили еще в 2016 году во времена его президентства. Однако во время обострений протестов, митингующие решили снести монумент. Одним из требований протестующих была борьба с влиянием Назарбаева на действующую власть.

Сначала памятник пытались повалить самостоятельно, однако не удавалось. Поэтому и пришлось использовать грузовик. Под пение и овации статуя Назарбаева упала и разбилась пополам.

После падения памятник бывшему президенту еще избили дубинками и палками.

Падение статуи Назарбаева: эпическое видео

Назарбаев и протесты в Казахстане: главное

Массовые протесты начались в Казахстане еще 3 января 2022 года. Сначала причиной было повышение стоимости газа, однако впоследствии требования протестующих стали все более политическими. Среди них – борьба с влиянием Нурсултана Назарбаева на действующую власть.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев уволил Нурсултана Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана и сам занял его место.

В тот же день митингующие в Талдыкогане повалили памятник бывшему президенту.

По данным СМИ, 7 января Назарбаев с семьей покинул Казахстан. Однако с начала митингов ни разу не прокомментировал ситуацию в стране.

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