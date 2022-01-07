Знесення пам'ятника колишньому президенту та голові Радбезу Казахстану Нурсултану Назарбаєву супроводжували радісні вигуки та овації. Для повалення монумента використали вантажівку.

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Знесення тривало кілька годин

Пам'ятник Нурсултану Назарбаєву встановили ще в 2016 році в часи його президентства. Однак під час загострень протестів, мітингувальники вирішили знести монумент. Однією з вимог протестувальників була боротьба з впливом Назарбаєва на чинну владу.

Спершу пам'ятник намагалися повалити самостійно, однак не вдавалося. Тому й довелося використовувати вантажівку. Під спів та овації статуя Назарбаєва впала та розбилася навпіл.

Після падіння пам'ятник колишньому президенту ще побили кийками та палками.

Падіння статуї Назарбаєва: епічне відео

Назарбаєв і протести в Казахстані: головне

Масові протести почалися в Казахстані ще 3 січня 2022 року. Спершу причиною було підвищення вартості газу, однак згодом вимоги протестувальників стали все більше політичними. Серед них – боротьба з впливом Нурсултана Назарбаєва на чинну владу.

5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив Нурсултана Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану і сам посів його місце.

Того ж дня мітингувальники в Талдикогані повалили пам'ятник колишньому президенту.

За даними ЗМІ, 7 січня Назарбаєв з родиною покинув Казахстан. Однак від початку мітингів від жодного разу не прокоментував ситуацію в країні.

Більше про протести в Казахстані у нашому сюжеті: дивіться відео