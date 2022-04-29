Появилось видео взорванного моста в Запорожской области, которым оккупанты ввозили свою технику

В четверг, 28 апреля, стало известно, что украинские военные взорвали мост в Запорожской области. Им российские захватчики перевозили технику и топливо из временно оккупированного Крыма.

Теперь же в сети появилось видео с железнодорожной переправы. Ездить ею оккупанты уже не смогут, а вместе с ними – вражеская техника и оружие, передает 24 канал.

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Взорвать железнодорожный мост удалось бойцам ССО. Его уничтожили именно для того, чтобы оккупанты не смогли отремонтировать переправу и продолжать использовать ее для доставки необходимого.

На видео можно увидеть покрученный металл, а также вырванный путь. Теперь ним добраться до пункта назначения оккупанты не смогут.

Что осталось от подорванного железнодорожного моста в Запорожской области: смотрите видео

Остальные детали подрыва моста в Запорожской области

В ССО отметили, что для российских военных этот мост был очень важным объектом. Его разрушение не только усложнило логистику для оккупантов, но и заставило их изрядно понервничать.

Мэр Мелитополя позже прокомментировал подрыв моста. Иван Федоров отмечает, что у него это вызывает двоякие ощущения. С одной стороны, разрушается городская инфраструктура, которую строили не один год, а с другой – ею же пользовались оккупанты для уничтожения Украины.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович также выразил свое мнение об инциденте. Он отметил, что украинские военные ловко работают, чтобы обеспечить защиту побратимам и посестрам.

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