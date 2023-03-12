В ГПСУ объяснили появление чучела "Валеры", а белорусы в ответ налепили у границы плакатов

На украинско-белорусской границе 12 марта пограничники северного соседа заметили "манекена Валеру", повешенного "в форме российской армии". Они заявили, что это "психологическое давление" Украины.

Об этом пропагандистские государственные белорусские СМИ даже сняли сюжет. Там пограничник заставы "Глушковичи" в Гомельской области пожаловался на выходку украинцев.

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Как отреагировала Госпогранслужба

В этом сюжете белорус заявил, что коллеги из Украины повесили "Валеру" для психологического давления.

Это все делается с целью какого-то устрашения, с целью психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны,

– сказал официальный представитель мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

На это не могли не отреагировать украинские пограничники. Сделали они это лаконично, одним предложением. А экспрессии добавили благодаря эмодзи улыбающегося чертика.

Мы не пугаем, мы намекаем…

– отметили они.

Отметим, что это не первый раз белорусы жалуются на украинских пограничников. Ранее огласку получил и другой поступок украинского пограничника, который одним движением и без лишних слов ясно дал понять, что будет, если белорусы решат с оружием пересечь границу.

Ответ белорусов был быстрым

Зато и белорусы решили передать месседж украинцам. А чтобы не было необходимости надрывать глотку, крича через границу, они напечатали и вывесили баннеры. Как сообщают белорусские СМИ, они появились на пунктах пропуска "Новая Рудня – Выступовичи", "Глушкевичи – Майдан Копищанский", "Трушино – Вичевка", "Верхний Теребежов – Городище", "Ольманы – Переброды".

На огромных плакатах на украинском языке они заявили, что "помогут найти Украине настоящих оккупантов". Интересно, что при этом на изображении под лупой оказались не россияне, которые не первый год убивают украинцев и иногда заявляют о необходимости истребления нашего народа. Под лупой оказался флаг США, которые действительно помогают бороться с оккупантами, и силуэт их военного.



Плакат на границе с Беларусью / белорусские СМИ

На еще одном баннере они изобразили фотографии Второй мировой и надпись "Беларусь помнит". Очевидно, они хотели напомнить, как именно в те времена именно с Запада на территорию, в частности, Украины врывался нацизм. Однако заглядывая в прошлое, они совершенно закрыли глаза на настоящее.

Как отметили в белорусских СМИ, Беларусь помнит войну и знает что такое нацизм. Тогда Украина может разве порекомендовать им снова вернуться за учебники, чтобы провести очевидные параллели между ним и Россией.

Баннер на украинско-белорусской границе: видео