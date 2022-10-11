Чего ждать от совместной группировки войск России и Беларуси и пойдет ли Лукашенко в наступление

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Также Беларусь предоставляет России свои базы для учений оккупационной армии.

Об этом 24 каналу сказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Беларусь дает России военную технику, надеясь, что это поможет сломать Украину.

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"Лукашенко является соучастником преступления"

Ступак отметил, что Беларусь в последнее время начала поставлять России свою тяжелую технику и системы вооружения, чтобы враг мог использовать это для войны в Украине.

Россия так закрывает свои потребности в тяжелой технике, в разном вооружении, которое не смогла компенсировать за счет поставок из стран Азии, Африки. Они искали параллельный импорт, даже в Северной Корее, но там ничего не получили,

– сказал он.

То есть, отметил эксперт Украинского института будущего, Беларусь участвует в российско-украинской войне тем, что поставляет технику.

Лукашенко таким образом не избегает ответственности, он является соучастником преступления,

– подчеркнул Ступак.

По его словам, Беларусь дает России военную технику в надежде, что это станет переломным моментом, который сможет сломать Украину. Но это вряд ли сработает.

Почему Беларусь предоставляет России базы для учений

Ступак отметил, что в Российской Федерации с 2010 года не существует воинских частей, на базе которых можно было бы проводить учения мобилизованных лиц. Они были закрыты и расформированы. Поэтому новомобилизованные сейчас живут в лесах, госпиталях или общежитиях.

Во-первых, Беларусь поставляет России военную технику. А, во-вторых, предоставляет свою военную базу для того, чтобы российские "мобики" могли размещаться, проводить тренировки в нормальных условиях, насколько это возможно,

– заявил эксперт Украинского института будущего.

То есть, добавил он, Беларусь для России является такой большой тренировочной базой, где можно разместить и натренировать военных для последующей войны в Украине.

Что известно о заявлениях Лукашенко относительно войны

Россия пытается затянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. В ГУР МО Украины заявили, что Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко отважиться на это решение.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и на это будет ответ.

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