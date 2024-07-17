Не из-за нехватки живой силы: в The Economist ответили, почему Путин скоро захочет перемирия
Источник:The Economist
Способность России поддерживать интенсивность боевых действий на нужном уровне – под вопросом из-за нехватки оружия. Путин, вероятно, все чаще задумываются о временном прекращении огня, чтобы нарастить мощности.
Об этом говорят международные аналитики, отмечая, что Кремль имеет сейчас проблемы не с человеческим ресурсом, а именно с вооружением. По словам экспертов, Россия не производит много новых арсеналов, а в основном восстанавливает советскую технику.
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Когда нет оружия – надо перемирие
Разведки разных стран утверждают, что за первые два года широкомасштабной войны российская армия потеряла около 3 000 танков и 5 000 единиц другой бронетехники.Пока Путина спасают огромные запасы техники, наращенные советской властью во времена холодной войны. Эксперт Александр Гольц говорит, что перед распадом у СССР было столько же оружия, столько у всех остальных стран вместе взятых.
С выработкой собственного нового оружия у современной России проблемы по ряду причин. Среди них – уменьшение количества рабочих, отсутствие советской цепи поставок.
Если ничего не изменится, к концу этого года российским войскам, вероятно, придется перейти к более интенсивной обороне,
– цитирует The Economist аналитика Майкла Джерстада.
Скажем, сейчас Россия способна производить всего 30 новых танков в год или около 100 стволов в год, чего крайне недостаточно. Это может заставлять Путина задумываться о перемирии.
Ожидайте, что интерес господина Путина к согласованию временного прекращения огня возрастет,
– предупреждают международные эксперты.
В то же время санкции изрядно вредят россиянам. Многие важные компоненты ранее импортировались из Европы, но теперь их продажа заблокирована соответствующими ограничениями. Речь идет о:
- подогревателях топлива для дизельных двигателей;
- электросистемах высокого напряжения;
- инфракрасных тепловизорах для идентификации целей.
Китайские альтернативы для некоторых комплектующих доступны, но не соответствуют прежним стандартам качества.
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Тем временем Украина готовится к проведению второго мирного Саммита, к которому планируют привлечь представителей России. США поддерживают любое решение Киева в этом вопросе, на чем акцентировал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.