Вторая тема – о пребывании в тюрьме за умышленное убийство. Журналист Владимир Золкин рассказал 24 Каналу, что на этой теме часто спекулируют, хотя он готов показать приговоры.
"Единственное, что меня спросила Янина Соколова, правда ли, что "ты убил мальчика в трусиках"? Это был не ее вопрос. Это ей якобы кто-то в комментариях написал. Я этому возмутился. Потому что когда ты приглашаешь на интервью, чтобы поговорить на конкретные темы, а они у нас были обсуждены, а потом тебе якобы кто-то в комментариях написал, скажи: "Я хочу с тобой поговорить". Я возьму эти приговоры. Все знают, что я был в местах лишения свободы", – сказал он.
Обратите внимание! Владимир Золкин был заключен в 2010 году, а в 2014 году – приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство. В 2017 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Журналист объяснял, что после выхода из ночного клуба на него напали трое мужчин. Они убежали, а Владимир Золкин поехал за мужчинами, напал на одного из них, начал избивать. На месте преступления он вызвал "скорую" и специальную оперативную группу. Мужчина умер в больнице.
Планирует ли идти в политику?
Владимир Золкин отметил, что ему нравится делать то, чем он сейчас занимается. Его ресурсы имеют активную аудиторию, как у небольшого СМИ. Поэтому он может позволить себе работать в этом направлении и не идти в политику.
Когда меня об этом спрашивали, я во всех интервью говорил "нет". Я не собираюсь в политику, мне это не интересно. Мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Но кто-то испугался еще в 2022 – 2023 годах, что я иду в политику, и видит во мне электоральную угрозу. В частности, из-за этого все эти вбросы, эта грязь,
– объяснил журналист.
Что еще рассказал Золкин в интервью?
Журналист Владимир Золкин рассказал детали разговоров с оккупантами и коллаборационистами. С конца 2025 года он перестал общаться с россиянами и записывать видео на свой канал. По его словам, больше всего будет "скучать" по коллаборационистам, ведь именно они приносили больше всего стресса.
Также Золкин сказал, чего надо остерегаться украинцам. По его мнению, главной задачей для медийщиков в Украине является работа для украинской аудитории на украинском языке. Ведь во время войны есть угроза, что украинцы могут подыгрывать России и потреблять пропагандистский контент.
Кроме того, журналист высказался о завершении войны. Золкин предостерегает, что подписание мира с Россией без гарантий безопасности только отложит следующее вторжение.