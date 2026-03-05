Об этом 24 Каналу рассказал журналист Владимир Золкин, отметив, что из-за этого украинский тыл может расшатываться. Ведь в России сосредоточены на распространении пропаганды не только в их стране.
Смотрите также Их почти нет: получит ли Украина новые ракеты к Patriot на фоне конфликта с Ираном
Чего надо остерегаться украинцам?
По словам журналиста, сейчас в Украине нет смысла делать контент на русском языке. В начале полномасштабного вторжения он мог играть роль контрпропаганды – россияне потребляли русскоязычный контент, в том числе из Украины, и могли слушать правдивые новости. Однако сейчас ситуация изменилась.
Самая большая опасность для нас – расшатывание тыла. Россияне вкладывают огромные средства в социальные сети, чтобы сеять как можно больше "измены", дезинформации и демотивации для наших граждан,
– подчеркнул он.
Золкин отметил, что сейчас в Украине очень много так называемых лидеров мнений, которые вбрасывают в информационное пространство фейковые новости. В частности, они касаются дискредитации высшего политического и военного руководства Украины, что недопустимо во время войны.
Однако, к сожалению, многие украинцы верят таким сообщениям. Поэтому гражданам следует быть внимательными и с ответственностью относиться к контенту, который они потребляют.
Интересно! Кроме расшатывания украинского тыла, россияне также "взялись" за европейских партнеров Украины. Так, оккупанты овладели легальными европейскими интернет-ресурсами, которые перепечатывают российские государственные СМИ. Больше всего фейковых сообщений касаются войны и Зеленского.
Последние новости российской пропаганды:
- Из Кремля часто звучат сообщения о российских успехах на фронте. Однако Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли.
- Также Владимир Путин часто прибегает к бряцанию ядерным оружием – недавно он обвинил Францию и Великобританию, которые якобы планируют передать ядерное оружие Украине.
- Российской пропагандой также пропитаны военные РФ. Недавние опросы российских военнопленных показали, что большинство из них до сих пор верят в клише о НАТО, "нацистов" и даже биолаборатории.