Об этом 24 Каналу рассказал журналист Владимир Золкин, отметив, что из-за этого украинский тыл может расшатываться. Ведь в России сосредоточены на распространении пропаганды не только в их стране.

Смотрите также Их почти нет: получит ли Украина новые ракеты к Patriot на фоне конфликта с Ираном

Чего надо остерегаться украинцам?

По словам журналиста, сейчас в Украине нет смысла делать контент на русском языке. В начале полномасштабного вторжения он мог играть роль контрпропаганды – россияне потребляли русскоязычный контент, в том числе из Украины, и могли слушать правдивые новости. Однако сейчас ситуация изменилась.

Самая большая опасность для нас – расшатывание тыла. Россияне вкладывают огромные средства в социальные сети, чтобы сеять как можно больше "измены", дезинформации и демотивации для наших граждан,

– подчеркнул он.

Золкин отметил, что сейчас в Украине очень много так называемых лидеров мнений, которые вбрасывают в информационное пространство фейковые новости. В частности, они касаются дискредитации высшего политического и военного руководства Украины, что недопустимо во время войны.

Однако, к сожалению, многие украинцы верят таким сообщениям. Поэтому гражданам следует быть внимательными и с ответственностью относиться к контенту, который они потребляют.

Интересно! Кроме расшатывания украинского тыла, россияне также "взялись" за европейских партнеров Украины. Так, оккупанты овладели легальными европейскими интернет-ресурсами, которые перепечатывают российские государственные СМИ. Больше всего фейковых сообщений касаются войны и Зеленского.

Последние новости российской пропаганды: