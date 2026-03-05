Про це 24 Каналу розповів журналіст Володимир Золкін, зауваживши, що через це український тил може розхитуватись. Адже в Росії зосереджені на розповсюджені пропаганди не лише в їхній країні.
Дивіться також Їх майже немає: чи отримає Україна нові ракети до Patriot на тлі конфлікту з Іраном
Чого треба остерігатися українцям?
За словами журналіста, зараз в Україні немає сенсу робити контент російською мовою. На початку повномасштабного вторгнення він міг відігравати роль контрпропаганди – росіяни споживали російськомовний контент, в тому числі з України, і могли слухати правдиві новини. Однак зараз ситуація змінилась.
Найбільша небезпека для нас – розхитування тилу. Росіяни вкладають шалені кошти у соціальні мережі, щоб сіяти якомога більше "зради", дезінформації та демотивації для наших громадян,
– наголосив він.
Золкін зауважив, що зараз в Україні є дуже багато так званих лідерів думок, які вкидають в інформаційний простір фекові новини. Зокрема, вони стосуються дискредитації вищого політичного та військового керівництва України, що є неприпустимим під час війни.
Однак, на жаль, багато українців вірять таким повідомленням. Тому громадянам слід бути уважними і з відповідальністю ставитись до контенту, який вони споживають.
Цікаво! Крім розхитування українського тилу, росіяни також "взялись" за європейських партнерів України. Так, окупанти опанували легальні європейські інтернет-ресурси, які передруковують російські державні ЗМІ. Найбільше фейкових повідомлень стосуються війни та Зеленського.
Останні новини російської пропаганди:
- З Кремля часто лунають повідомлення про російські успіхи на фронті. Однак Володимир Зеленський повідомив, що окупанти платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі.
- Також Володимир Путін часто вдається до брязкання ядерною зброєю – нещодавно він звинуватив Францію та Велику Британію, які нібито планують передати ядерну зброю Україні.
- Російською пропагандою також просочені військові РФ. Нещодавні опитування російських військовополонених показали, що більшість х них досі вірять у кліше про НАТО, "нацистів" і навіть біолабораторії.