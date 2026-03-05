Про це 24 Каналу розповів журналіст Володимир Золкін, зауваживши, що через це український тил може розхитуватись. Адже в Росії зосереджені на розповсюджені пропаганди не лише в їхній країні.

Чого треба остерігатися українцям?

За словами журналіста, зараз в Україні немає сенсу робити контент російською мовою. На початку повномасштабного вторгнення він міг відігравати роль контрпропаганди – росіяни споживали російськомовний контент, в тому числі з України, і могли слухати правдиві новини. Однак зараз ситуація змінилась.

Найбільша небезпека для нас – розхитування тилу. Росіяни вкладають шалені кошти у соціальні мережі, щоб сіяти якомога більше "зради", дезінформації та демотивації для наших громадян,

– наголосив він.

Золкін зауважив, що зараз в Україні є дуже багато так званих лідерів думок, які вкидають в інформаційний простір фекові новини. Зокрема, вони стосуються дискредитації вищого політичного та військового керівництва України, що є неприпустимим під час війни.

Однак, на жаль, багато українців вірять таким повідомленням. Тому громадянам слід бути уважними і з відповідальністю ставитись до контенту, який вони споживають.

Цікаво! Крім розхитування українського тилу, росіяни також "взялись" за європейських партнерів України. Так, окупанти опанували легальні європейські інтернет-ресурси, які передруковують російські державні ЗМІ. Найбільше фейкових повідомлень стосуються війни та Зеленського.

