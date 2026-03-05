Об этом 24 Каналу рассказал журналист Владимир Золкин, отметив, что с конца 2025 года он перестал общаться с россиянами и записывать видео на канал. Однако воспоминаний осталось много.

По словам журналиста, в начале полномасштабного вторжения украинцы называли российских военных ор*ми и чм*нями. Однако, кроме отвращения, к ним не было другого чувства. Они пустые и ничтожные.

В то же время он отметил, что больше всего будет "скучать" по коллаборационистам, ведь именно они приносили больше всего стресса. Они жили среди нас, смотрели тот же телевизор, что и все украинцы, дышали тем же воздухом, но одновременно тяготели к "русскому миру".

Понимаю, что среди них есть откровенно сумасшедшие. Ко мне на интервью где-то 30 – 40% таких попало. Многие писали, или я специально этих сумасшедших выбирал? Нет, я их не выбирал. Я брал интервью именно у тех, кто на него соглашаться. Именно серьезная м*рзота просто морозилась от разговора,

– подчеркнул он.

Золкин подчеркнул, что если россияне где-то слышали пропаганду о "восемь лет Данбас", всякое НАТО и т.д., то коллаборационисты, которые жили в Украине, невероятно сильно промылись этой пропагандой. Они самостоятельно что-то находили, читали и погружались туда.

"Нет среди военнопленных настолько идейных, как эти 50 – 60% коллаборационистов, которые сами себя промыли этой идеей. Там даже пропагандистских ресурсов не нужно. Они сами их искали. Некоторые такое говорят, что могли бы спокойно заменить Скабееву с Соловьевым", – сказал журналист.

Он также рассказал, что ранее в Украине создали специальный русскоязычный канал Freedom, который работает исключительно на внешнюю аудиторию. Ведь самая мощная контрпропагандистская история – показать, что за коллаборационистов берутся.

Знаю, что это нужно было показывать еще с начала войны и показывать коллаборационистам, что они будут сидеть. Нельзя просто так записать видео и поддержать российскую агрессию,

– отметил Золкин.

Жуналист добавил, что очень показательной историей было отключение Starlink. Коллаборационисты в Украине регистрировали их на себя и получали за это по 20 долларов – именно так они оценивают свою жизнь. Известно, что за это коллаборационисты могут получить пожизненное заключение.

