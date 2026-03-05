Про це 24 Каналу розповів журналіст Володимир Золкін, зауваживши, що з кінця 2025 року він перестав спілкуватись з росіянами та записувати відео на канал. Однак спогадів залишилось багато.

Дивіться також Найбільша небезпека, – Золкін сказав, чого треба остерігатися українцям

Золкін про розмови з окупантами і колаборантами

За словами журналіста, на початку повномасштабного вторгнення українці називали російських військових ор*ми та чм*нями. Однак, крім огиди, до них не було іншого почуття. Вони пусті та нікчемні.

Водночас він зазначив, що найбільше буде "сумувати" за колаборантами, адже саме вони приносили найбільше стресу. Вони жили серед нас, дивилися той самий телевізор, що й усі українці, дихали тим самим повітрям, але водночас тяжіли до "руского міра".

Розумію, що серед них є відверто божевільні. До мене на інтерв'ю десь 30 – 40% таких потрапило. Багато хто писав, чи я спеціально цих божевільних обирав? Ні, я їх не обирав. Я брав інтерв'ю саме в тих, хто на нього погоджуватися. Саме серйозна м*рзота просто морозилася від розмови,

– наголосив він.

Золкін підкреслив, що якщо росіяни десь чули пропаганду про "восемь лєт Данбас", всяке НАТО тощо, то колаборанти, які жили в Україні, неймовірно сильно промилися цією пропагандою. Вони самостійно щось знаходили, читали та занурювалися туди.

Цікаво! Раніше керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів про колаборантів на ТОТ. За його словами, ступінь контролю на окупованих територіях за колаборантами – шалений. Водночас вони вважають, що на окупованих територіях їм буде "безпечно".

"Немає серед військовополонених настільки ідейних, як оці 50 – 60% колаборантів, які самі себе промили цією ідеєю. Там навіть пропагандистських ресурсів не потрібно. Вони самі їх шукали. Деякі таке говорять, що могли б спокійно замінити Скабєєву з Соловйовим", – сказав журналіст.

Він також розповів, що раніше в Україні створили спеціальний російськомовний канал Freedom, який працює винятково на зовнішню аудиторію. Адже найпотужніша контрпропагандистська історія – показати, що за колаборантів беруться.

Знаю, що це потрібно було показувати ще з початку війни та показувати колаборантам, що вони будуть сидіти. Не можна просто так записати відео та підтримати російську агресію,

– зазначив Золкін.

Жуналіст додав, що дуже показовою історією було відключення Starlink. Колаборанти в Україні реєстрували їх на себе і отримували за це по 20 доларів – саме так вони оцінюють своє життя. Відомо, що за це колаборанти можуть отримати довічне ув'язнення.

Цікаві випадки спілкування Золкіна з окупантами