Пока что Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, – сопредседатель "зеленых" Габек

Немецкая партия "Союз-90 / Зеленые" имеет примерно такие же рейтинги, как и партия действующей канцлера страны Ангелы Меркель "ХДС / ХСС". А это значит, что она может выиграть выборы в Бундестаг, запланированные на сентябрь 2021 года.

В Германии уже фактически идет предвыборная кампания, и политики в ней комментируют острые темы. Украина, безусловно, среди них, вот и сопредседатель "зеленых" Роберт Габек задел ее в интервью Der Spiegel, опубликованном 5 июня.

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Сопредседатель "зеленых" раскритиковал курс правительства Германии касаемо Украины

Что предшествовало

Роберт Габек, сопредседатель партии "зеленых" Германии, в конце мая 2021 посетил Украину, где встречался и с президентом Зеленским.

Во время визита он уже критиковал власть Германии за отказ предоставить Украине военную помощь. А вот стремление Киева получить летальное оружие Габек назвал "вполне обоснованным".

Заявление о "Северном потоке-2" и санкциях против России

Свою позицию он еще раз подтвердил 5 июня в интервью Der Spiegel. Проговорил он и другие проблемы в политике Берлина в отношении Украины.

Правительство строит "Северный поток-2", который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Руководители регионов от блока ХДС и СДПГ выступают за отмену экономических санкций. Так власти Германии лишают Украину перспективы вступления в Европейский Союз,

– подчеркнул Габек.

Позиция относительно войны на Донбассе и летального оружия для Украины

Роберт Габек отметил, что окончания войны в Донбассе можно достичь только дипломатическим путем. Однако и акцентировал, что сейчас "дипломатические усилия зашли в тупик".

Правительство ФРГ поставляет танки, части ракет и подводные лодки таким странам как Египет, который подогревает гражданскую войну в Йемене. Но в Украину, на которую напали, не поставляет даже санитарный транспорт и миноискатели. Не понимаю, чем тут хвастаться. Уверенность правительства в своей правоте мне кажется неприемлемой,

– считает сопредседатель "зеленых".

Почему заявления Габека важны для Украины

Партия "Союз-90 / Зеленые" по состоянию на май 2021 имеет примерно такие же рейтинги, как и партия действующего канцлера страны Ангелы Меркель "ХДС / ХСС". Различные социологические службы, как писали в DW, дают им по 23 – 27 процентов.

как и партия действующего канцлера страны Ангелы Меркель "ХДС / ХСС". Различные социологические службы, как писали в DW, дают им по 23 – 27 процентов. 26 сентября 2021 состоятся выборы в парламент Германии. После них может быть сформирована новая коалиция, а следовательно – и новое правительство. Правительство, которое будет по отношениям с Украиной иметь совершенно иную позицию, чем у Меркель.

буквально на днях Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинил Германию и Францию в чрезмерно осторожной дипломатии относительно войны в Донбассе. Немного позже что-то похожее озвучил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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