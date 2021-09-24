Пока что не Украине: США решили выделить миллиард долларов на "Железный купол" Израилю

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила выделение из военного бюджета 1 миллиарда долларов для Израиля. Эти деньги пойдут на поддержку и укрепление системы "Железный купол".

Эта система противоракетной обороны очень помогает стране во время атак с палестинских территорий. Заметим, "Железный купол" стремится получить от Соединенных Штатов Америки и Украина.

К теме Израиль установит систему "Железный купол" на свои корабли

Израиль получит миллиард от США на "Железный купол"

В Израиле обрадовались решению Палаты представителей Конгресса США, о котором стало известно 23 сентября. Там одобрили предоставление миллиарда долларов для поддержки израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Премьер Нафтали Беннет уже выразил благодарность Белому дому, демократам и республиканцам "за огромную поддержку Израиля и преданность его безопасности".

"Железный купол" (Iron Dome) – очень важный элемент безопасности Израиля. Благодаря его ракетам удается отражать почти все аналогичные атаки с палестинских территорий.

"Железный купол" хочет получить и Украина