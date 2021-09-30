Пока что с подписными листами никто не заходил, – Разумков о вероятной отставке
Источник:"Украинская правда"
Дмитрий Разумков заявил, что пока с подписными листами к нему никто не заходил. Речь идет о вероятных подписях за отставку политика с поста председателя Верховной Рады.
Политик рассказал, что это обсуждают уже более года. Об этом нардеп рассказал в интервью.
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Разумков в очередной раз прокомментировал слухи о возможной отставке
Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года этак полтора,
– заверил политик.
Добавил, что это происходит "в форме каких-то кулуарных разговоров". Однако считает: "Это будет безвозвратный шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах". По мнению Разумкова, надо понимать последствия такого процесса.
Я не вижу в этом проблемы, – Разумков о направлении закона о деолигархизацию на Венецианскую комиссию
Политик вспомнил, что кто-то это связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию.
Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио,
– рассказал председатель Рады.
Объяснил также дальнейшие действия по проекту закона:
- как только его подпишут, то снова направят в Венецианскую комиссию уже во втором чтении;
- он добавил: "Хотя это будет прецедентом, потому что до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги".
Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченная по правам человека,
- заверил политик.
Он считает, что хорошим является то, что Владимир Зеленский поддерживает инициативу по проработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией.
Что известно о вероятной отставке Дмитрия Разумкова
- В прессе начали распространять слухи о вероятной отставке Разумкова с поста главы Рады. Особенно активно после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.
- Из-за этого возник конфликт со "Слугами народа". После Дмитрий Разумков и Давид Арахамия поссорились в прямом эфире.
- 20 сентября Разумков обратился к правоохранителям, чтобы они проверили возможный подкуп народных депутатов.
- Стоит отметить, нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что "ничего критического в отношениях с господином Разумковым нет точно".