Пока что с подписными листами никто не заходил, – Разумков о вероятной отставке

Дмитрий Разумков заявил, что пока с подписными листами к нему никто не заходил. Речь идет о вероятных подписях за отставку политика с поста председателя Верховной Рады.

Политик рассказал, что это обсуждают уже более года. Об этом нардеп рассказал в интервью.

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Разумков в очередной раз прокомментировал слухи о возможной отставке



Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года этак полтора,

– заверил политик.

Добавил, что это происходит "в форме каких-то кулуарных разговоров". Однако считает: "Это будет безвозвратный шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах". По мнению Разумкова, надо понимать последствия такого процесса.

Я не вижу в этом проблемы, – Разумков о направлении закона о деолигархизацию на Венецианскую комиссию

Политик вспомнил, что кто-то это связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию.

Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио,

– рассказал председатель Рады.

Объяснил также дальнейшие действия по проекту закона:

как только его подпишут, то снова направят в Венецианскую комиссию уже во втором чтении;

он добавил: "Хотя это будет прецедентом, потому что до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги".

Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченная по правам человека,

- заверил политик.

Он считает, что хорошим является то, что Владимир Зеленский поддерживает инициативу по проработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией.

Что известно о вероятной отставке Дмитрия Разумкова