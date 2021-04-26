Пока деталей нет, – в Кремле отреагировали на встречу Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского. Перед тем он поручил организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Источник:ТАСС
Деталей о вероятной встрече пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Что известно о встрече
- Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку начать организацию встречи с Путиным. Ермак должен согласовать с Кремлем время и место.
- Пока неизвестно, точно ли состоятся переговоры. Однако Президент Украины заверил, что "все идет к тому, что встреча будет".
Что этому предшествовало
- В апреле Россия активно стягивала войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. Мол, для учений.
- Кроме того, боевики на Донбассе активизировались. Украинская разведка предупредила – от оккупантов возможны провокации.
- Затем в Минобороны России заявили, что будут отводить войска.
- На фоне этого обострения Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Путин посоветовал Зеленскому говорить с лидерами боевиков. Однако кремлевский лидер пригласил украинского президента в Москву. Правда, сказал, что о Донбассе и Крыме говорить не хочет.
- К слову, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отмечал, что встреча возможна только на нейтральной территории.
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