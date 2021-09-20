Пока не готовы, – политолог назвал страны, которые "промолчат" о выборах в Госдуму
Источник:24 канал
В России завершились парламентские выборы, однако Украина призвала мир не признавать результаты голосования. От международного сообщества пока не стоит что-то ожидать.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, для России можно применить новые экономические санкции, но мир к этому пока не готов.
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В мире нет заключения по выборам в России
По мнению политолога, Украина должна делать определенные шаги по осуждению выборов в Госдуму. Предлагать странам модели, во время которых государства могут не прибегать к признанию.
Международное сообщество не является единодушным. Кто-то может не признавать эти выборы, а какие-то страны пока не готовы.
Какие страны побоятся не признать выборы
Саакян считает, что есть определенные страны, которые не готовы жестко действовать по потношению к стране-оккупанту. Это прежде всего:
- Франция;
- Германия;
- Испания.
Олег Саакян о непризнании выборов в Госдуму: смотрите видео
Украина, по словам политолога, должна аргументировать, какие есть угрозы и интересы у стран. В частности, в Организации Объединенных Наций.
"ООН неэффективна из-за злоупотреблений Россией. Она уменьшает влиятельность всех стран, которых приобщили к организации", – отметил Саакян.Заметьте! Российский Центризбирком подсчитал 99% голосов на "выборах" Госдумы. В результатах победителем стала провластная партия "Единая Россия" с показателем в 49%.
Депутатам Госдумы могут быть не рады
По мнению политолога, если выборы не признают в мире, то российские депутаты не смогут участвовать в зарубежных мероприятиях.
"Авторитетные парламентарии не будут соглашаться на такие меры. Это уменьшает возможности России для пропаганды и влияния на Западе", – отметил Саакян.
Актуально Украина – не Россия: о чем напомнили выборы в Госдуму
Россия, считает политолог, лоббирует собственные интересы на Западе. Многие усилия наших дипломатов направлены на то, чтобы улучшить ситуацию.
Выборы в Госдуму России: главное
- Парламентские выборы в России продолжались с 17 по 19 сентября 2021 года.
- На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было открыто почти 400 пунктов для голосования.
- Людей массово вывозили с оккупированного Донбасса автобусами, чтобы они проголосовали в Ростовской области. За это их "благодарили" едой и шампанским.
- К тому же Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности Госдумы России.