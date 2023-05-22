Пока "освобождают" Белгород: над Москвой летает флаг легиона "Свобода России"

В России 22 мая в течение дня что-то происходит. Добровольческий легион "Свобода России" и РДК решили, что время для освобождения России от диктатуры пришло.

Из российских СМИ стало известно, что в течение дня в Белгородской области слышали взрывы. Более того, добровольцы заявили, что им удалось освободить уже несколько населенных пунктов.

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В Москве тоже неспокойно

В телеграм-канале добровольческого батальона обнародовали интересные видео. На кадрах видно, что прямо в центре Москвы летает флаг легиона, прикрепленный к воздушным шарам.

В Москве летает флаг "Свобода России": смотрите видео

Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы. Продолжаем держать в курсе. Россия будет свободной!

– говорится в сообщении.

Флаг добровольческого легиона летает в центре Москвы: видео

Справочно. "Свобода России" – это легион, сформированный в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. В его состав входят бывшие военные вооруженных сил России, а также многие белорусы.

Главный символ структуры – бело-сине-белый флаг, ставший главным атрибутом антивоенных протестов после 24 февраля. От РДК легион отличается тем, что в его составе могут быть бывшие российские пленники.

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