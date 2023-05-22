Пока "освобождают" Белгород: над Москвой летает флаг легиона "Свобода России"
Источник:"Свобода России"
В России 22 мая в течение дня что-то происходит. Добровольческий легион "Свобода России" и РДК решили, что время для освобождения России от диктатуры пришло.
Из российских СМИ стало известно, что в течение дня в Белгородской области слышали взрывы. Более того, добровольцы заявили, что им удалось освободить уже несколько населенных пунктов.
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В Москве тоже неспокойно
В телеграм-канале добровольческого батальона обнародовали интересные видео. На кадрах видно, что прямо в центре Москвы летает флаг легиона, прикрепленный к воздушным шарам.
В Москве летает флаг "Свобода России": смотрите видео
Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы. Продолжаем держать в курсе. Россия будет свободной!
– говорится в сообщении.
Флаг добровольческого легиона летает в центре Москвы: видео
Справочно. "Свобода России" – это легион, сформированный в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. В его состав входят бывшие военные вооруженных сил России, а также многие белорусы.
Главный символ структуры – бело-сине-белый флаг, ставший главным атрибутом антивоенных протестов после 24 февраля. От РДК легион отличается тем, что в его составе могут быть бывшие российские пленники.
Ситуация в Белгороде: последние новости
- Добровольцы продолжают продвижение по Белгородской области. Пока там громко не только из-за "хлопка", в ход пошли танки и вертолеты.
- В соцсетях публикуют видео, где, вероятно, вертолет российских бойцов сбрасывает тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.
- По предварительным данным, 8 солдат русской армии получили ранения в Белгородской области. Кроме того, "временный" губернатор Гладков сообщил, что в области ввели режим контртеррористической операции.
- Россияне срочно эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
- Более того, россияне утверждают, что во время событий в Белгородской области в городе Грайворона ранение получил заместитель главы администрации города. Кроме того, ранены два сотрудника МЧС.