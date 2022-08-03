Пока Пелоси в регионе Тайваня – ничего начаться не должно, – политический эксперт

Китай маневрирует и пока только запугивает Тайвань военными учениями. Вокруг острова Тайвань очень большое количество американских военных, поэтому вряд ли сейчас произойдет эскалация.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Артур Харитонов. Он также отметил, что пока Пелоси в регионе, ситуация вокруг Китая и Тайваня не изменится.

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По словам эксперта, по реальным действиям или санкциям – Китай утром 3 июля внедрил бан на цитрусовые из Тайваня и запретил доставлять два вида рыбы.

Если Си Цзипень решит сейчас атаковать Тайвань, то он нарушит главное предписание Мао Дзедуна о том, что нужно "всегда врать",

– говорит Харитонов.

Как утверждает эксперт, при анализе действий Китая нужно вспоминать Северную Корею и понимать, что они очень похожи в этом смысле, но прибегать к прогнозам сейчас очень трудно, особенно имея украинский опыт.

Подробнее о возможном конфликте США и Китая: смотрите видео

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