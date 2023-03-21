Пока Си в Кремле: Зеленский провел заседание Ставки относительно следующих действий России
Источник:Офис Президента
В Кремле 21 марта проходит встреча Си Цзиньпина и бункерного деда Владимира Путина. Тем временем Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Валерий Залужный доложил о ситуации на основных направлениях фронта. Кроме того, командующие оперативно-стратегических группировок войск рассказали, что происходит в рамках зон ответственности ОВСУ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".
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Кирилл Буданов проинформировал присутствующих о возможных действиях российских оккупантов уже в ближайшей перспективе.
Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины. Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки,
– говорится в сообщении.
Что происходит в Кремле
- Тем временем в Кремле бункерный дед выполз на переговоры. Си Цзиньпин прибыл в Москву. Официальная встреча лидера Китая и военного преступника проходит 21 марта.
- СМИ рассказывали, что встреча пройдет сначала в узком, а позже – в расширенном составе. Кроме того, Путин и Цзиньпин выступят с общим заявлением. Дальше все завершится государственным обедом.
- Детали разговора пока неизвестны.