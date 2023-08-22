Одна важная вещь относительно безопасности украинцев, которую нельзя забывать

Примем, наконец, это все, всей страной, на уровне аксиомы – для украинца вплоть до самой Победы нет и не может быть "безопасных мест" нигде (не только в Украине), по той простой причине, что соседняя страна ведет против нас войну на уничтожение.

Несколько важных вещей, которые нужно понять

Если у нас об этом не говорится днями и ночами в СМИ, это не повод просвещенным людям не понимать несколько вещей.

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1) По Закарпатью до сих пор не прилетало только потому, что российский президент Владимир Путин еще в 2014 году пообещал его Виктору Орбану.

2) По Галичине прилетало до сих пор "лишь по военным целям" не потому, что россияне якобы вообще "бьют только по военным целям", как утверждает их пропаганда, и как я уже не раз слышала от склонных к самоуспокоению галичан, а исключительно потому, что в Кремле до сих пор надеются "договориться" с польскими правыми и оставляют District Galizien нетронутым для торгов.

3) То же касается "безопасной" Буковины, вся "безопасность" которой происходит от кремлевских надежд "договориться" с Румынией.

4) Российская война на уничтожение против нас носит глобальный характер, как Гитлерова против евреев. Доказательством чему есть хотя бы более 3000 зарегистрированных нападений на украинок за 2022 год в самом только Берлине, что немецкая полиция отказывается расследовать.

Важно Что следует понять украинцам после ракетного удара по Чернигову

Пока существует Россия, мы нигде не в безопасности.

Инвестируя свою ярость и гнев в: "Почему проводили такое мероприятие не в тылу, а в пограничном Чернигове?", – не забывайте одну вещь, пожалуйста. Нас убивают не потому, что рядом с нами случайно оказалась военная часть, завод или совещание военных. Нас убивают потому, что, по мнению руководства (и, в значительной степени, населения) соседнего государства, нас не должно быть. За то убивают, что мы украинцы.

Все. И за полтора года "великой войны" это уже можно бы и усвоить.