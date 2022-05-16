Пока у россиян нет ПВО в Черном море, они не могут подходить к Николаеву и Одессе, – МВД

Российские оккупанты продолжают обстреливать Одессу и Николаев. Вражеские корабли до сих пор остаются в акватории Черного моря, однако пока не могут подойти ближе к нашим границам.

Об этом в эфире национального марафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал. Он отметил, что на юге Украины россияне предпринимают попытки новых тактик наступления и атак.

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Впрочем, Денисенко подчеркнул, что пока каких-либо серьезных продвижений у оккупантов там нет и, на самом деле, не планируется. Кроме того, добавил, что участившиеся в последнее время ракетные обстрелы направлены на деморализацию жителей Николаевской и Одесской областей.

Ключевой пункт

По словам советника, сейчас главное то, что будет происходить вокруг острова Змеиный. Он объяснил, что это точка, которая стала для россиян ключевой после потопления Вооруженными Силами Украины крейсера "Москва".

То есть, если захватчикам удастся закрепиться на острове, а также установить там противовоздушную оборону, то они смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Впрочем, если оккупанты этого не сделают, то никаких морских сражений или выходов черноморского флота России за пределы Севастополя – просто не будет.

Почему не могут подойти к Одессе и Николаеву

Пока у россиян нет ПВО в Черном море, они не могут подходить к Николаеву и Одессе. В то же время, пока нет противовоздушной обороны говорить о серьезной угрозе для этих территорий – не приходится,

– заявил Денисенко.

Как отметил советник, сейчас россияне находятся в наших акваториях, блокируют украинские порты, на расстоянии контролируют товаропути из Украины по Черному морю. Однако говорить о том, что оккупанты могут нанести что-то, кроме ракетных ударов, пока не можем.

Российские корабли в Черном море: последнее

В оперативном командовании "Юг" 14 мая сообщили, что украинские военные не дают продвинуться российским оккупантам на линии столкновения, которая проходит через Херсонщину и Николаевщину. Именно поэтому захватчики наносят ракетные удары из Черного моря.

По данным СМИ, 13 мая стало известно, что Россия вывела все свои корабли из Южной бухты в оккупированном Севастополе. Отмечается, что причалы, где обычно стоят подлодки, сейчас пустые.

Также сообщили, что все рабочие подлодки черноморского флота России сейчас находятся в море. В частности это – 6 подлодок проекта "Варшавянка".

Подлодки такого типа, кроме минно-торпедного вооружения, также несут крылатые ракеты "Калибр", которые используются в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена 4 такими ракетами.

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