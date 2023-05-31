Пока затишье, но готовимся к усилению – Минобороны о событиях на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении враг от интенсивных наступательных действий перешел к совершению массированным артиллерийским и авиационным обстрелам. Несмотря на неудачи, россияне пытаются вынудить ВСУ перейти от наступления к обороне.

Об этом 24 Каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она объяснила с чем связано определенное затишье в интенсивности атак врага на Бахмутском направлении.

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Маляр подчеркнула, что несколько последних дней продвижения ВСУ на Бахмутском направлении нет, они перешли к выполнению других задач.

До сих пор враг предпринимал попытки наступления на 4, иногда на 6 направлениях, однако ни на одном из них оккупантам не удалось осуществить продвижение вглубь территории Украины. Речь идет прежде всего об Авдеевском, Марьинском, Лиманском направлениях и Купянском, где прямо сейчас ведутся бои.

Врагу приходится обороняться

Благодаря тому, что украинским войскам удалось продвинуться по флангам вокруг города, враг с наступательных позиций фактически перешел к обороне. Сейчас россияне вынуждены обороняться и они уже не могут вернуть господствующие высоты на севере и юге вокруг Бахмута, которые заняли украинские войска, сообщила Маляр.

Враг пытается провести замену войск. Выводит вагнеровцев, вместо них предпринимает попытки привлечь регулярные войска. Но после того, как ВСУ захватили господствующие высоты вокруг города, этот процесс для врага очень усложнился.

Маляр сообщила о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

Что задумал враг

На Бахмутском направлении противник пытается заставить украинских защитников перейти от наступления к обороне, но сейчас ему это не удается.

С одной стороны интенсивность наступательных действий врага значительно снизилась, фактически он там не совершает наступление, но увеличилась интенсивность обстрелов, авиационных ударов и артиллерийских. Сейчас, если сравнивать по цифрам, то количество этих обстрелов фактически выходит на тот уровень, который был во время самых ожесточенных боев за Бахмут,

– сообщила заместитель министра обороны.

Сейчас идет другая фаза обороны на Бахмутском направлении. Однако это своеобразное затишье ненадолго, ситуация будет меняться, враг готовится к усилению боевых действий, так же Вооруженные Силы Украины осуществляют определенный комплекс действий для усиления своих позиций, поэтому продвижение по флангам уже несколько дней не осуществляется.

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