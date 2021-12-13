"Покатушки" снимали под музыку: видео с подростками, которые въехали в толпу в Луцке
Источник:телеграм-канал "Ху*овий Луцьк"
В Луцке 12 декабря произошло резонансное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя и пассажиров. Известно, что в аварии пострадали 6 человек, среди которых и 5-летний мальчик.
Видео успели опубликовать в соцсетях
За рулем автомобиля Renault Megane был 16-летний парень. В салоне находилось еще 2 его друзей.
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Известно, что ребята – местные жители. Они учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища. Свои "покатушки" подростки снимали на видео и публиковали в социальных сетях. На кадрах видно, что в салоне громко играла музыка.
Смотрите видео с автомобиля, который вызвал масштабное ДТП в Луцке:
Что известно о ДТП в Луцке
Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения, а на требование полицейских остановиться не отреагировал. Убегая от патрульных, он въехал в толпу на остановке. Известно, что 6 человек пострадали:
- 4 отказались от госпитализации;
- 39-летняя местная жительница находится в коме в реанимации. У нее диагностировали политравму;
- 5-летний сын пострадавшей – в детской областной больнице с убойной травмой лба.
Несовершеннолетнему водителю объявили сообщение о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям. Сейчас он находится в СИЗО.
Полный текст публикации телеграм-канала "Ху*овий Луцьк"
Снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать.
Появились кадры, как в Луцке подростки на машине избегали погони и сбили пять человек.