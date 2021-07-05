Позвонят Баканову: госканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом

Во время выпуска проекта "Русский дневник" в эфире телеканала "Дом" внезапно появилось изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезло. Речь идет о графическом изображении, где присутствует карта России с Крымом.

Телеканал "Дом" заявил, что выпуск был изъят из эфира канала. Их Служба внутренней безопасности уже проводит расследование.

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В эфире телеканала "Дом" опубликовали карту с "российским" Крымом

Телеканал рассказал, что проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой России, но без изображения оккупированного полуострова.

Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала,

– говорится в сообщении канала.

Там также рассказали, что все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма.

Почему в эфире появилась другая карта

"Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности", – рассказали на странице телеканала.

Сейчас там проводят служебную проверку из-за того, что "подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков – неизвестно".

Всех приобщенных к проекту людей отстранили от исполнения своих обязанностей.

Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций.

– рассказали в "Доме".

Также канал публично обратился в СБУ, чтобы те помогли провести внутреннее расследование.

Алексей Арестович отреагировал на скандал

"По предварительной информации – российская карта с Крымом на заставке телеканала "Дом", дело рук конкретного человека", – продублировал информацию из фейсбука канала Арестович.

Также добавил, что человека "установили", а канал обратился в СБУ с просьбой провести надлежащее расследование. Вспомнил и то, что в перечне заставок канала такой карты нет.

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