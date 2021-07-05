Позвонят Баканову: госканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом
Источник:фейсбук телеканала "Дом"
Во время выпуска проекта "Русский дневник" в эфире телеканала "Дом" внезапно появилось изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезло. Речь идет о графическом изображении, где присутствует карта России с Крымом.
Телеканал "Дом" заявил, что выпуск был изъят из эфира канала. Их Служба внутренней безопасности уже проводит расследование.
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В эфире телеканала "Дом" опубликовали карту с "российским" Крымом
Телеканал рассказал, что проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой России, но без изображения оккупированного полуострова.
Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала,
– говорится в сообщении канала.
Там также рассказали, что все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма.
Почему в эфире появилась другая карта
"Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности", – рассказали на странице телеканала.
Сейчас там проводят служебную проверку из-за того, что "подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков – неизвестно".
Всех приобщенных к проекту людей отстранили от исполнения своих обязанностей.
Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций.
– рассказали в "Доме".
Также канал публично обратился в СБУ, чтобы те помогли провести внутреннее расследование.
Алексей Арестович отреагировал на скандал
"По предварительной информации – российская карта с Крымом на заставке телеканала "Дом", дело рук конкретного человека", – продублировал информацию из фейсбука канала Арестович.
Также добавил, что человека "установили", а канал обратился в СБУ с просьбой провести надлежащее расследование. Вспомнил и то, что в перечне заставок канала такой карты нет.
Последние скандалы относительно Крыму: коротко
- 30 июня Киевский железнодорожный вокзал оказался в эпицентре скандала из-за продажи российского журнала. На опубликованной там карте оккупированный полуостров Крым изобразили в составе России.
- В конце марта российский блогер в видео объяснил, почему Крым украинский. После волны негатива от своих земляков, блогер с никнеймом @primburg удалил видео.