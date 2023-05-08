Несокрушимые, искренние, счастливые: трогательное видео с недавнего обмена пленными

Из российского плена 6 мая домой вернулись 45 военных. Родные встречали их со слезами счастья на глазах.

Бойцы защищали Мариуполь, они были на "Азовстали". Трогательными кадрами после обмена поделилось МВД.

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Защитников встречали их родные и близкие. Они не сдерживали слез. Эмоции освобожденных нацгвардейцев тоже были теплыми и трогательными. После долгих месяцев плена они наконец-то очутились дома.

Только посмотрите на эмоции освобожденных нацгвардейцев и их семей… Несокрушимые. Искренние. Счастливые,

– говорится в сообщении МВД.

Эмоции бойцов после обмена: видео

Что известно о последнем обмене пленными