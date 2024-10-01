Южная Корея показала новую сверхмощную ракету и предостерегла КНДР от применения ядерного оружия

Южная Корея впервые представила новую сверхмощную баллистическую ракету Hyunmoo-5. Президент Юн Сок Ёль предупредил, что союзники дадут КНДР "решительный ответ" на применение ядерного оружия.

1 октября на аэродроме вблизи Сеула, на церемонии ко Дню вооруженных сил Северная Корея впервые показала баллистическую ракету Hyunmoo-5, оснащенную 8-тонной боеголовкой – новое оружие сдерживания Южной Кореи, сообщает Associated Press.

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Ядерное оружие и бункеры не уберегут КНДР

Демонстрация военной мощи Сеула происходит на фоне дестабилизации, которую регулярно разжигает КНДР.

Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и ошеломляющим ответом наших военных и альянса (Южной Кореи) и США. Этот день станет концом северокорейского режима,

– заявил президент Юн Сок Ёль, выступая перед тысячами военных на военном аэродроме вблизи Сеула.

Около 340 единиц военной техники и вооружения было привлечено к церемонии. Среди них и Hyunmoo-5, ракета с 8-тонным зарядом, что, по мнению аналитиков способна уничтожить подземные бункеры в Северной Корее.

В воздух же подняли сверхсовременные корейские истребители и стратегический бомбардировщик B-1B воздушных сил США, что продемонстрировал преданность союзников Республики Корея.

Северокорейский режим должен отказаться от иллюзии, что ядерное оружие защитит его,

– сказал президент Юн.

Южнокорейские чиновники говорят, что Северная Корея, вероятно, попытается еще больше провоцировать напряженность испытаниями оружия накануне выборов в США, чтобы увеличить свои дипломатические рычаги влияния на новое американское правительство. Издание отмечает, что Северная Корея, вероятно, считает, что расширение ядерного арсенала поможет ей получить больше санкционных уступок со стороны США.

В конце сентября вице-министр обороны Северной Кореи Ким Кан Ир раскритиковал США за временное развертывание мощной военной техники в Южной Корее и пообещал решительные ответные меры.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о планах нарастить ядерный арсенал в "геометрической прогрессии". Также КНДР открыто поставляет России боеприпасы и баллистические ракеты.