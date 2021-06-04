Это будет показательное голосование, – Кравчук о том, проголосуют ли за закон об олигархах

В Верховную Раду внесли законопроект о деолигархизации в Украине. Однако именно за этот документ будет очень показательное голосование.

Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что по итогам голосования избиратели смогут оценить, кто является представителями народа, а кто принадлежит отдельным финансово-экономическим группам. Она предположила, что законопроект об олигархах будет сложным для голосования.

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Голосование будет показательным

По словам Кравчук, в определенных фракциях уже заявляют, что не поддержат законопроект. Однако потом они будут вынуждены объяснить такое решение своим избирателям.

Все понимают, что за этот законопроект будет очень показательное голосование. Не только за него, но и за другие законопроекты, которые, например, повышают налоги для олигархов,

– подчеркнула нардеп.

Кравчук также отметила, что в "Слуге народа" не хотели бы, чтобы во время подготовки документа ко второму чтению появилось значительное количество правок, чтобы исключить или замедлить его принятие.

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Конфликта интересов не будет

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Украине необходимо создать специальный орган, который будет определять, кто является олигархом. По его словам, в Совете нацбезопасности и обороны при принятии таких решений может возникнуть конфликт интересов.

Однако Кравчук считает, что этого не произойдет, ведь СНБО является тем коллегиальным органом, который взвешенно будет принимать решения на основе мнения многих лиц.

Депутат также предположила, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в первом чтении уже к середине июля.

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Законопроект об олигархах: коротко