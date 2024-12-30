Уже не "зумеры", и не "альфа": дети, рожденные в 2025 году, станут частью нового поколения

Рожденные в 2025 году дети станут будут первыми представителями нового поколения –"поколения бета". Оно следует за "поколением альфа", которое длилось 2010 по 2024 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post. Отмечается, что "поколение бета" охватывает промежуток 2025-2039 годы.

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Что известно о новом "поколении бета"

Социолог и футуролог Марк Маккриндл отмечает, что представители "поколения бета" получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, включая "климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быструю урбанизацию".

Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью внедрятся в повседневную жизнь – от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений,

– объясняет ученый.

Маккриндл прогнозирует, что к 2035 году "поколение бета" будет составлять 16% от всего мирового населения.

"Поколение бета" следует за "поколением альфа", которое длилось 2010 по 2024 год. До этого было "поколение Z", или же как принято говорить – "зумеры". Оно длилось с 1996 по 2010 год. "Поколение Y" (миллениалы) родились с 1981 по 1996 год.