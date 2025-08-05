Новые продвижения россиян в Донецкой области: DeepState обновил карту фронта
- Российские войска оккупировали Попов Яр в Донецкой области.
- Оккупанты продвинулись на трех направлениях.
Российские войска медленно, но продолжают продвигаться в Донецкой области. Так, недавно враг имел успех на 3 направлениях.
По данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска), передает 24 Канал.
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Где продвинулись россияне на фронте?
Несмотря на ограниченные контратаки украинских военных, общая ситуация вокруг Покровска очень тяжелая.
Оккупанты захватили Попов Яр, расположенный к северо-востоку от Покровска, а также продвинулись возле соседней Полтавки.
Где на карте Попов Яр
Где на карте Полтавка
Отметим, что на этом направлении оккупанты сосредотачивают свои основные усилия. Они стремятся охватить город и заставить ВСУ отступить, перерезав пути снабжения.
Впервые за время активных боев россияне привлекли к штурму Покровска женщин.
Непростая обстановка и на Торецком направлении. Здесь враг продвинулся возле Торецка и Щербиновки.
Где Торецк на карте
Где Щербиновка на карте
Также противник имел успех в селе Воскресенка, расположенном на границе с Днепропетровской областью.
Где Воскресенка на карте