Российские войска медленно, но продолжают продвигаться в Донецкой области. Так, недавно враг имел успех на 3 направлениях.

По данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска), передает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне на фронте?

Несмотря на ограниченные контратаки украинских военных, общая ситуация вокруг Покровска очень тяжелая.

Оккупанты захватили Попов Яр, расположенный к северо-востоку от Покровска, а также продвинулись возле соседней Полтавки.

Где на карте Попов Яр

Где на карте Полтавка

Отметим, что на этом направлении оккупанты сосредотачивают свои основные усилия. Они стремятся охватить город и заставить ВСУ отступить, перерезав пути снабжения.

Впервые за время активных боев россияне привлекли к штурму Покровска женщин.

Непростая обстановка и на Торецком направлении. Здесь враг продвинулся возле Торецка и Щербиновки.

Где Торецк на карте

Где Щербиновка на карте

Также противник имел успех в селе Воскресенка, расположенном на границе с Днепропетровской областью.

Где Воскресенка на карте