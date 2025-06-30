Продолжаются тяжелые бои: россияне пытаются развить наступление на Покровск и блокировать агломерацию
- Российские войска штурмуют Покровск.
- ВСУ сообщили о ситуации и тяжелых боях на этом направлении.
Вражеские силы страны-агрессора продолжают активно атаковать на Покровском направлении. Захватчики пытались заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".
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Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении атаки вражеских сил сосредотачивались в районах Русиного Яра, Новоэкономического, Полтавки, Владимировки, Разино и Мирного.
С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации российские оккупанты атаковали украинские подразделения неподалеку Миролюбовки и Проминя.
Кроме этого, агрессор пытался продвигаться в сторону Удачного, Троицкого, Новониколаевки, Орехово и Алексеевки.
Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества,
– сообщают военные.
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К слову, согласно данным Генштаба ВСУ, на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 137 боестолкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора.