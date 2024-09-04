До Покровска 10 километров: способна ли Россия захватить город – откровенный разговор с бойцом ВСУ

Покровское направление остается приоритетным для оккупантов, соответственно и самым горячим. Россия перебрасывает резервы из Часового Яра на Покровск, в то же время операция ВСУ в Курской области также оттянула определенные резервы врага.

Россиянам остается около 10 километров до Покровска. И сможет ли враг захватить город – читайте в откровенном разговоре 24 Канала с военнослужащим ВСУ и политологом Кириллом Сазоновым.

Стоит внимания В боях за Покровск Россия потеряла рекордное количество техники: в СМИ назвали число

О трагическом ударе по Полтаве

Полтава оправляется от страшного удара, который нанесли россияне 3 сентября. Есть погибшие и раненые. В своем телеграм-канале вы написали, что у любой трагедии есть фамилия и имя. Что вы можете сказать по этому поводу?

Что касается трагедии в Полтаве мы все шокированы. Потому что это всегда шок, когда погибают собратья, но сейчас двойной шок, ведь это не на линии боевого соприкосновения.

Я уже вижу, что в сети разгоняют зраду, что было построение, мол, ничего не научились. Мне два побратима уже лично отписали. Один потерял, к сожалению, в Полтаве родного брата, другой именно там служит и именно по их корпусу был прилет этой ракеты. Оба подтверждают одну и ту же информацию – никакого построения не было.

Но по собственному опыту мне кажется, что никакое скопление военных недопустимо. Тем более там, куда долетают вражеские ракеты. К сожалению, в Полтаве военные были вместе и по ним целился враг. К тому же это связисты, а это крайне квалифицированные бойцы. Большая трагедия.

Я считаю, что нельзя допускать скопления ни в каких учебных центрах. На позициях, за второй линией и в тылу мы сами прекрасно понимаем, что скапливаться нельзя, ведь ты сразу становишься мишенью для врага. Будем ждать результатов расследования. А сразу разгонять зраду о построении нет смысла, такого не было.

Делать поспешные выводы рано, надо ждать расследования. Просто хочется осознавать, что сегодняшние события в Полтаве – это не саботаж командования, не какая-то советчина армейская и это не просто чья-то ошибка. Ведь эта ошибка стоила сегодня столько жизней. Я уже молчу о том, сколько разрушено украинских семей и как это сейчас все болит украинцам.

Более года назад под Бахмутом у нас собрались 12 ребят в блиндаж попить кофе. Мы потеряли тогда половину группы этой двухсотыми, потому что нельзя собираться даже вдесятером на позициях. По одному, по два, только так, когда ты скапливаешься, то по тебе работают со всего.

К сожалению, с современным вооружением работает не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Никакое скопление военных и техники недопустимо. Все это понимают. Эти ошибки враг использует, как и мы используем их ошибки.

Может ли Россия сейчас захватить Покровск

В последние дни влиятельные западные СМИ начали писать о том, что Украина теряет Покровск. The Times пишет, что, вероятнее всего, Владимиру Зеленскому придется с этим смириться ради успешной операции в Курской области. Что вы скажете по этому поводу? Таким образом западные аналитики вроде бы намекают на то, что у высшего военного руководства Украины первоочередная задача стоит в Курской области. Как относиться к таким заявлениям аналитиков?

Никак, я их вообще игнорирую. Писать статью, начиная со слов "возможно, будет так, а возможно, иначе", то так можно писать о чем угодно. Представьте, если бы мы с вами писали статью, например, о событиях сейчас в Судане или в Сомали. Мы не очень владеем ситуацией, для нас это не очень принципиально.

Я тоже видел эти заголовки и статьи, в которых говорится о том, что якобы когда враг захватит Покровск, то он может пойти на Запорожье и Днепр. Однако у россиян нет таких ресурсов. Мы видели, как это происходило два месяца, полгода назад, сколько было ресурсов, техники, возможностей, что оккупанты могли наступать на нескольких направлениях одновременно.

К теме Бои за Торецк и Селидово, россияне хотят окружить Угледар: как изменилась линия фронта за неделю

Сейчас россияне идут на Покровск с фланга Селидово (Донецкая область, Покровский район – 24 Канал), отвлекают внимание на Селидово и бросать на Покровск такое количество войск уже не могут. Они сужают линию наступления, сужают направление, потому что если ты не обеспечишь фланги, то тебя отрежут просто.

Сейчас, отвлекаясь на Селидово, россияне вынуждены уже не так давить на сам Покровск. До Покровска остается примерно еще километров 10 и еще рано предполагать, что будет после того, как враг возьмет Покровск.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Россияне возьмут Покровск? Кто-то убежден? Я, например, вообще не убежден. Ведь Покровск и Мирноград – это агломерация, где до полномасштабного вторжения проживало почти 100 тысяч человек. Это больше Авдеевки или Бахмута. Тех ресурсов, что раньше, у врага уже нет.

Оккупанты уже с Часового Яра технику перебрасывают на Покровск. Бросают, кого могут. Но Курск тоже оттянул резервы. С Покровска на Курск они никого не перебрасывают, разве, возможно, отдельные роты. Ребята видели по шевронам у пленных, что некоторые роты отдельно перебрасывают. Может для дезинформации или по каким-то другим причинам.

Россияне делают ставку на Покровск. Захват Донецкой области и Покровска – это приоритетное направление именно потому, что здесь у них что-то получается. Но ресурсов у них нет. Противник продвигается только потому, что мы тоже не в лучшем виде. Нам тоже трудно, мы очень истощены, поэтому у них есть продвижение. Но это уже не борьба бригад, которые полны сил, а борьба тех, кто уставший. Поэтому я не уверен, что оккупантам удастся взять Покровск.

Дойти до него, обстреливать, равняться с землей – да. Поэтому очень правильно, что начали эвакуировать гражданских. Однако взять Покровск очень трудно. Я считаю, что без дополнительных ресурсов это невозможно. А дополнительных ресурсов им взять негде, потому что ослаблять сейчас Торецк, Запорожье, Херсон они тоже не могут, оттуда, кого могут, берут на Курск.

Всю аналитику я воспринимаю крайне осторожно, ведь ее должны делать военные, а не редакции. Из далекой страны, офиса, где есть кондиционер, всегда есть электричество, куда не прилетает, рядом нет боевых действий, – все воспринимается немного по-другому, чем есть в реальности. У меня больше доверия к украинским СМИ.

К тому же я не исключаю, что есть утечка информации, которую делают те, кто работает против нас в информационном пространстве, дискредитируя Курскую операцию, командование, чтобы нести раздор, забрасывать тезисы, что мы якобы сливаем Донбасс ради Курска, чтобы деморализовать боевой дух. И без этого мотивированных бойцов, как в 2022 году, уже не так много, а враг пытается этим работать.

Куда на самом деле сейчас рвутся оккупанты

В понедельник, 2 сентября, в Покровске перестали работать банки и закрылись магазины. Происходит налаженная эвакуация. Это может свидетельствовать о том, что военное руководство понимает, что можем потерять Покровск?

Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим.

Здесь делать прогнозы настолько неблагодарная вещь, потому что каждая сторона, и это не секрет, допускает какие-то ошибки, проколы. Враг иногда их использует, иногда нет. Так же россияне делают ошибки, которые мы используем, но иногда и теряем эти возможности. И ситуация за неделю вообще может измениться.

Все на самом деле очень рядом, это одна Донецкая область, в которой 3 или даже 4 направления. О Лиманском можно говорить, как о пятом. Есть Константиновка, в 10 километрах на восток Часов Яр. 12 – 15 километров на юг Торецк. Именно от Константиновки до Покровска идет трасса, к которой рвется враг.

Ему на самом деле, мне кажется, не очень и нужен Покровск. Имеющиеся ресурсы позволяют мечтать только о том, чтобы перерезать логистику по трассе Покровск – Константиновка. Хотя мы, военные, уже достаточно давно ею не пользуемся. У нас такой приказ – не пользоваться этой трассой, а ездить полями и другими дорогами.

Поэтому враг стремится отрезать нас от Запорожской группировки войск. Это все, на что они способны, как по мне. Но здесь все рядом, и противник в случае необходимости достаточно быстро перебрасывает резервы.

Помним, как в марте 41 бригаду перебрасывали в Часовой Яр из Купянска. Мы ехали, ребята шутили и говорили, чтобы делали как можно больше фото, потому что через неделю этот город, наверное, потеряем. Год назад здесь отдыхали от Бахмута. Прошло полгода, а они так и не взяли Часов Яр.

Важно Что будет в случае захвата Покровска: Кротевич объяснил планы России и последствия для двух городов

Был период где-то в мае, когда россияне говорили, что они его взяли штурмом. Я поехал в Константиновку, загрузился, вернулся на Часов Яр. Мне ребята говорят: мол, "мы читаем в телеграме, что нас уже окружили, как ты проехал?". Вот такое было. Поэтому уперлись они.

В Торецке они продвигаются, но продвигаются, как мы говорим, два дома в сутки. Это не продвижение. Фронт не рухнул. Так же не рухнул фронт на Покровске. Поэтому я желаю успеха и Божьей опеки ребятам, которые именно сейчас держат Покровск – самое тяжелое направление.

Для сравнения, возле Часового Яра есть Клещеевка, этот выступ их очень беспокоит, они за него бьются, пытаются его срезать. Может быть 7 – 12 штурмов в сутки, Торецк – 15, Покровское направление – примерно 50 – 55 крупных штурмов в сутки. Маленькие боестолкновения никто не считает.

Они пробуют маленькими группами прорываться, чтобы не стать мишенью для нашей артиллерии, ракет и дронов. Покровское – это самое тяжелое направление сейчас. Они туда бросают все, что могут. Именно потому, что это приоритет.

К настоящей стратегии добавляется еще и кабинетная. Они хотят докладывать своему руководству в Кремль, что есть какой-то успех. Возле Часового Яра, на Лиманском направлении, Запорожье и Херсоне – успехов нет. В то же время в районе Покровска есть продвижение, поэтому они пытаются "выжать" из этого максимум.



Оккупанты рвутся к трассе Константиновка – Покровск / Getty Images

В частности, для того, чтобы потом на переговорах использовать это как рычаг влияния. Говорить: "Смотрите, какая линия боевого соприкосновения, можем угрожать уже отсюда". Но я повторяю, что не очень верю в то, что им удастся взять Покровск. Я очень в этом сомневаюсь.

"Это наша сила": о новейшем украинском оружии

Уже почти месяц продолжается Курская операция. Наши партнеры восхищаются Вооруженными Силами Украины. Но прошло столько времени, и они до сих пор не могут ускорить предоставление необходимой помощи нашему государству. Почему происходит это промедление?

Они могли и зимой не оставлять нас без помощи, снарядов, когда мы держали некоторые направления, и во время штурма Авдеевки могли давать больше оружия. Это бы спасло много жизней. Они многое могли, но многое не сделали. И сейчас до сих пор колеблются, позволять ли нам бить по российским авиабазам их оружием.

Поэтому я, как военный, для себя сделал следующий вывод. Союзники – это хорошо, партнеры – это хорошо, но у каждого есть свои интересы. Я, как военный, могу доверять и положиться только на Украину и украинский народ. Это те, на кого можем рассчитывать 100%.

Украинская экономика нас кормит, финансирует производство боеприпасов. Надо, конечно, больше снарядов, мин, дронов, бомб, ракет, ПВО. Для этого нужны деньги. Поэтому, я считаю, что именно сейчас для украинского бизнеса государство должно сделать все:

минимум налогов, проверок, давления и администрирования;

снижение тарифов на железнодорожные перевозки и что-то другое.

Потому что рассчитывать можем только на свое оружие, свой народ, свой бизнес и свое государство. Остальное может быть, а может исчезнуть в любой момент. Остальное – ненадежно. Государство может рассчитывать исключительно на свою армию. А не на гарантии на бумаге, как мы видели в Будапештском меморандуме.

Армия может рассчитывать на свой народ, свое государство. Все остальное – опционально, может быть, может нет. Я к такому выводу пришел: больше не верю никому, кроме украинцев и Украины.

Как видим, США проявляют свою "беззубость" из-за каких-то собственных амбиций или просто из-за нежелания расколоть Россию. Возможно, нужно менять правила игры? И не ждать разрешения? Когда даже Монголия, которая ратифицировала Римский статут, не арестовала Владимира Путина. Значит, мы просто сидим и ждем, пока они просто сотрут с лица земли Украину. Вы, как военнослужащий, что скажете?

Дело не в какой-то морали. Не в том, что мы не такие, как Путин. Мы сейчас воюем тем оружием, которое требует ремонта и постоянных поставок. Нам дали не молоток, копье или меч, которым можем сражаться. Ракеты, снаряды и мины – эту помощь мы постоянно получаем.

Как только нарушим условия, на которые согласились, эти поставки можем уже не получить. Может, наши партнеры согласятся с этим, а, может, и нет. Мы не можем позволить себе рисковать, потому что могут обрезать поставки всех ракет и снарядов. Поэтому, к сожалению, дело не в совести и порядочности, а в том, что мы зависим и должны выполнять свои обязанности.

Это будет продолжаться до тех пор, пока у нас не будет достаточно своего оружия. У нас появилась ракета-дрон "Паляница", имеем дроны отечественного производства, есть очень хорошая взрывчатка и "Зажигалка", которые мы используем. Именно наше тактическое подразделение "Гром" в 41 бригаде их разработал и использует. Делимся с соседями, с собратьями.

Вспомним, как украинцы под руководством СБУ разработали морской дрон "Малюк", который наносил удары по Черноморскому флоту. Наше оружие, наше производство – это наша сила. Мне кажется, еще 30 лет назад на это надо было делать ставку. Но никто не ждал в 2022 году такой большой войны. Сейчас за это платим, учимся заново.

Как освещаются события на фронте

Часто под нашими трансляциями украинцы пишут, что мы что-то замалчиваем или даже превращаемся в пропагандистов. Как вы, как военный, оцениваете подачу украинскими СМИ всего того, что происходит на фронте?

Мне трудно говорить. Необходимо постоянно мониторить, но нет времени смотреть за всеми средствами массовой информации. Если и вы, и военные чего-то не говорят, то так нужно.

С одной стороны, понимаем желание людей знать обо всем, что происходит. С другой – враг это использует. СМИ, телеграм-каналы, каналы отдельных бойцов и командиров – во вражеском мониторинге. Поэтому мы можем говорить неправду, можем чего-то не говорить.

Потому что, извините, желание кому-то понравиться и кого-то порадовать информацией, это понятно, но сохранить жизнь собратьев и достичь военного успеха – это важнее. Вопрос приоритета. Да, есть пропаганда, и враг ее использует, и мы. Везде все используют пропаганду. Это же оружие.

Мы на войне используем все оружие, которое нам доступно, и пропаганду также. То есть судить сейчас журналистов или военных, которые что-то рассказывают, а что-то нет... После войны будем объяснять – что, почему, когда и как говорили, а что не говорили. Поверьте, иногда лучше промолчать.