Силы обороны противодействуют оккупантам: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград

Украинские военные удерживают контроль над северной частью Покровска. Сейчас все попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.

Однако из-за неудач на этом направлении оккупанты активизировали атаки на западных окраинах Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Смотрите также Бои за Покровск: НГУ проводит локальные штурмовые действия, чтобы ограничить маневры противника

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?

Основной целью россиян остается выход в район Гришино, однако все наступательные действия блокируются украинскими военными. В Мирнограде оперативная обстановка также остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Силы обороны уничтожают россиян в Донецкой области: видео ДШВ

Украинские защитники продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений. Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.

В то же время россияне прибегают к показательным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. В 7 корпусе ДШВ отмечают, что такие действия рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию России.

Коротко о главных событиях на фронте