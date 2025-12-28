Силы обороны противодействуют оккупантам: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград
- Украинские военные удерживают контроль над северной частью Покровска, блокируя российские попытки прорыва.
- Российские войска активизировали атаки на западных окраинах Покровска, но их наступательные действия остаются безрезультатными благодаря украинским подразделениям.
Украинские военные удерживают контроль над северной частью Покровска. Сейчас все попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.
Однако из-за неудач на этом направлении оккупанты активизировали атаки на западных окраинах Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?
Основной целью россиян остается выход в район Гришино, однако все наступательные действия блокируются украинскими военными. В Мирнограде оперативная обстановка также остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.
Украинские защитники продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений. Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.
В то же время россияне прибегают к показательным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. В 7 корпусе ДШВ отмечают, что такие действия рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию России.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Тогда как российские войска имели продвижение в направлении Гуляйполя.
Кроме этого, российские оккупанты захватили село Грабовское в Сумской области после прорыва границы 19 декабря.
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что на Покровском направлении россияне используют "одноразовые" штурмовые группы для конвейерных атак, но несут большие потери от украинских сил.