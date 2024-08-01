Хотят выполнить 4 задачи одновременно: что россияне задумали возле Покровска
Российские военные сконцентрировали свои наступательные силы на Покровском направлении. За последнее время там россиянам удалось достичь определенных успехов.
Однако на этом оккупанты не будут останавливаться. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, что запланировало российское командование возле Покровска.
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Какие задачи хотят выполнить россияне на Покровском направлении
В интервью для французских изданий президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после неудачного наступления на Харьковщине, главной целью для россиян стал Покровск в Донецкой области. Собственно, говорится не только о захвате Покровска, но и Константиновки, Торецка и Славянска.
У них вообще планы захватить большую часть Украины. На Покровском направлении достаточно сложная ситуация, россияне не останавливаются и продолжают движение почти каждый день. В зависимости от того направления, где они могут продвинуться, где им удается прорвать тот или рубеж, их движение продолжается,
– отметил Александр Коваленко.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Военный обозреватель объяснил, что он бы не разделял Покровское и Торецкое направление, ведь там россияне там одновременно пытаются выполнить четыре задачи:
- выйти на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. Пока что им это не удается;
- продолжать движение по трассе 0511 так долго, насколько это возможно. После захвата Прогресса, Волчьего и выхода на Веселое, россияне именно этим и занимаются;
- перерезать логистическую артерию от Покровска на Константиновку, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку;
- захватить Торецкую агломерацию и сам город Торецк.
Для выполнения этих четырех задач им нужен огромный ресурс, которого полноценно сейчас в наличии у них нет. Задачи, которые российское командование поставило своим подчиненным, существенно отличается от их возможностей, что будет тормозить весь процесс. На мой взгляд, битва за Торецк будет пиковым моментом 2024 года", – отметил Коваленко.
– отметил Коваленко.
Заметим, что на днях россияне сообщили, что якобы зашли в Торецк и ведут бои на территории города. В ЦПД эту информацию оперативно опровергли.