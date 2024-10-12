Под угрозой сразу 3 города: что планируют россияне на фронте в ближайшие недели

Россияне продолжают активные наступательные действия сразу на трех направлениях фронта. Они пытаются успеть окружить важные города, пока это позволяют погодные условия.

Сейчас оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта. О планах россиян на ближайшие недели 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Главные задачи россиян на фронте

Российская армия продолжает сконцентрировать свои усилия на Кураховском направлении. Также интенсифицируются бои на Купянском направлении. В то же время несколько стабилизируется ситуация в районе Покровска.

Основной замысел врага не изменился – это охватывающие операции Курахово и Покровска. То есть попытки взять в полуокружение эти города с перспективой их полного окружения. Если они смогут окружить Покровск, то рассчитывают на то, что в какой-то момент смогут атаковать его, как Авдеевку. То есть просто начать активные наступательные действия. Это задача на ближайшие недели,

– отметил Александр Мусиенко.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Такая спешка обусловлена желанием россиян не зависеть потом от погодных условий.

Обратите внимание! Военный обозреватель Денис Попович в разговоре с 24 Каналом объяснил, что с началом дождей врагу станет все труднее привлекать технику и работать пехотой. По его словам, наступательные действия врага замедлятся, когда "оккупанты будут по колено в грязи".

"Купянское направление так же остается непростым. Россияне продолжают фланговые операции и создают риски полуокружения и окружения там. Так же у них есть цель растянуть нашу линию обороны на Востоке – не дать нам концентрироваться на тех рубежах, где нам нужно. Это также очевидно", – объяснил военный обозреватель.

Как движется враг возле Купянска: смотрите на карте

Также враг пытается прорваться в Торецк и частично им это удается. 11 октября глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что россияне оккупировали 50 – 60% Торецка.