"Вокруг гарнизона – мешок": военные раскрыли реальную ситуацию возле Покровска

В Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются ожесточенные бои. Кое-где у россиян есть успехи, однако Силам обороны Украины удается сдерживать чрезмерное продвижение врага, говорят сами военные.

Ситуация в районе Покровска остается крайне сложной, ведь российская армия использует буквально все имеющееся, чтобы захватить город. Специально для 24 Канала военные проанализировали, удастся ли удержать Покровск и Мирноград и что наиболее эффективно помогает сдерживать врага.

Что сейчас происходит возле Покровска?

В районе Покровска, по-прежнему, россияне используют тактику малых пехотных групп с целью продвижения, рассказал командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф". Хотя тяжелую технику оккупанты применяют все реже, однако для ускорения продвижения и охвата Покровской агломерации, проводили и механизированные штурмы – с поддержкой авиации и ствольной артиллерии.

Враг также не оставляет попыток перерезать логистику.

Война на Покровском направлении сейчас является наиболее комплексной – россияне используют все средства, которые у них есть. Враг просачивается в Покровск даже большими пехотными группами и влезает в стрелковые бои. Они максимально активно продвигаются, чтобы замкнуть "мешок" вокруг гарнизона, который находится в Покровско-Мирноградской агломерации,

– отметил военный.

В то же время Силы обороны продолжают контролировать северную часть города.

На интенсивность вражеского продвижения влияет количество сил и средств, которые использует Украина. В частности, для обороны города привлекли 7 корпус быстрого реагирования и Десантно-штурмовые войска, что позволило приостановить движение россиян.

"Враг действительно начал продвигаться гораздо медленнее, но свои усилия переориентировал на те места, которые считает слабыми в нашей обороне, осуществляя наступление там. Продвижение в Покровск остановлено, но, к сожалению, продолжается на Запорожье и т.д.", – объяснил боец.

Военный также добавил, что, чтобы стабилизировать ситуацию на направлении, больше всего нужны люди – именно они проводят все операции и сдерживают продвижение врага. Говорится и о работе беспилотниками, и о пехотинцах, которые защищают непосредственно на линии фронта. Также россияне имеют преимущество в количестве артиллерии, боеприпасов и тому подобное.

Стоит ли продолжать бои в Покровске и Мирнограде?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко также отметил, что за минувшие сутки, 15 декабря, количество штурмов на направлении несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом.

Однако это, к сожалению, не означает, что россияне оставили свои попытки захватить Покровск и Мирноград.

Врагу уже удалось зайти и закрепиться в большей части Покровска. Наши защитники бьются там за логистические пути, ведь через север Покровска проходило логистическое обеспечение гарнизона в Мирнограде. Он уже ведет круговые боевые действия, это очень непростая ситуация, которая становится все более критической,

– отметил Романенко.

По мнению генерала-лейтенанта в отставке, перед украинским командованием встает вопрос, выводить ли войска оттуда. Ведь это может уберечь жизни военных, которые продолжат оборону на более выгодных позициях.

"Пока еще есть логистические пути, пока есть возможность удерживать позиции, боевые действия могут продолжаться. Но надо своевременно оценивать ситуацию не только с политической точки зрения, но и военной", – подчеркнул Романенко.

Как Силам обороны удается контратаковать?

И пока россиянам все же не удается окружить Покровск, чтобы выйти на трассу Покровск – Павлоград, уточнил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий. Силы обороны держат позиции и по возможности уничтожают противника на подступах к городу. В отдельных местах удалось выровнять линию обороны.

Там, где россияне собираются, они пытаются особенно использовать технику и на ней попасть в город. Мы активно за ними охотимся, ведется разведка, наблюдение и по возможности проводятся контрштурмы,

– подчеркнул Цехоцкий.

При благоприятных условиях, Силы обороны готовятся, изучают обстановку и атакуют врага, а не находятся в глухой обороне. К слову главком ВСУ Александр Сырский на днях сообщил, что украинским военным удалось вернуть под свой контроль 16 квадратных километров в северной части города.

Больше всего помогает бойцам постоянное наблюдение за врагом и его перемещениями.

"В частях, бригадах и отдельных полках проводят тренировки активных контрдействий. Мы бы делали это постоянно, однако если есть явная опасность, хоть на войне постоянно есть угроза для жизни и здоровья военных, тогда контратаки не проводятся. Только подготовившись и воспользовавшись возможностью, когда враг не ожидает, можно успешно атаковать, и практически без потерь с нашей стороны", – объяснил подполковник.

Российское командование гораздо меньше заботится о потерях личного состава. Более того, они используют заградительные отряды и снайперов с целью, чтобы свои же не отступали.

