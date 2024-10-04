ВСУ, вероятно, будут вынуждены выйти из Покровска, – эстонская разведка

В Минобороны Эстонии заявили, что на восточном фронте тактическая инициатива остается за Россией. Там предполагают, что до конца 2024 года украинским силам придется покинуть Покровск.

Такое заявление сделал подполковник Янек Кессельманн, заместитель начальника Центра разведки Минобороны Эстонии.

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Покровск, вероятно, придется оставить

Кессельманн подчеркнул, что в среднем количество российских обстрелов на всей линии фронта за последние семь дней составляет 167 обстрелов в сутки. И почти 50 процентов этих ударов направлены противником на Донетчину, в направлении Покровска.

Также подполковник отметил, что оккупантам за последнюю неделю удалось продвинуться к окраинам Покровска на один – два километра. Враг стоит в 7 километрах от города. Разведчик говорит, что если россиянам удастся сохранить такую интенсивность наступления, ВСУ вынуждены будут отойти от Покровска и занять позиции немного глубже.

Отдельно подполковник высказался относительно взятия захватчиками Угледара. Вероятно, в дальнейшем на этом направлении будет наблюдаться дальнейшая консолидация действий врага.

Напомним, что длительные месяцы Покровское направление остается одним из самым ожесточенным на фронте. Там происходит наибольшее количество боестолкновений. В начале сентября стало известно, что враг приблизился на расстояние 10 километров от окраин города. Чуть позже Главком заявил, что удалось замедлить наступательные действия оккупантов на этом направлении, в частности благодаря Курской операции ВСУ. Ситуация в направлении Покровска на время стабилизировалась. Однако уже вскоре враг возобновил там свое наступление. Одновременно захватчики пытаются уничтожить город до того, чтобы потом захватить руины. Оккупанты бьют по городу КАБами, крушат его инфраструктуру. Так, 10 сентября в результате российского обстрела была разрушена газораспределительная станция. 12 сентября стало известно, что оккупанты перебили водоснабжение в город, а также уничтожили мост между Покровском и Мирноградом. Сейчас инфраструктура в городе разрушена или повреждена на 80 процентов. Люди остались без воды, газа и света. В городе находятся 13 тысяч человек, среди них – 94 ребенка. Эвакуация продолжается.