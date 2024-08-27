В Покровске вводят длинный комендантский час, – ОВА
Источник:Вадим Филашкин
В городе Покровске, что в Донецкой области, вводят длинный комендантский час. Отныне он будет длиться 20 часов.
Соответствующее распоряжение подписал глава Донецкой областной военной администрации – Вадим Филашкин. Изменения в комендантском часе также будут касаться и Покровской громады.
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Когда будет действовать длинный комендантский час в Покровске
Филашкин отметил, что изменения в комендантском часе в Покровске начнут действовать с 28 августа. Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.
Председатель Донецкой ОВА также обнародовал список населенных пунктов Покровской громады, на которые распространяется длинный комендантский час.
К этим населенным пунктам относятся:
- Покровск;
- Родинское;
- Роза;
- Лисовка;
- Гнатовка;
- Даченское;
- Зеленое;
- Новопавловка;
- Новоукраинка;
- Рог;
- Сухой Яр;
- Чунишино;
- Пушкино;
- Желтое.
Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!
– призвал жителей этой громады глава Донецкой области.
К слову, в Донецкой области уже меняли комендантский час 12 августа. Вадим Филашкин отмечал, что, в зависимости от расстояния до фронта, действуют два графика: с 21:00 до 05:00 для отдаленных населенных пунктов и с 17:00 до 09:00 для более близких к линии фронта городов и сел.