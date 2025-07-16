Иначе мы их истребим, – офицер ВСУ назвал главные задачи россиян к зиме

Самыми горячими направлениями на фронте является Покровское на Харьковское. И россияне концентрируют больше всего своего личного состава и будут пытаться выполнить определенные задачи до зимы этого года.

Такое мнение 24 Каналу высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что враг хочет занять не только Покровск, но и конкретное количество населенных пунктов по всей линии обороны. Это облегчит оккупантам будущее наступление.

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Какие главные задачи имеют россияне к зиме?

По словам офицера ВСУ, одним из приоритетных направлений для россиян является Харьковский, а именно Купянщина – там они собрали большое количество живой силы и средств поражения. Враг хочет сделать плацдарм для форсирования реки Оскол, но ему это не удается. С каждым годом полномасштабного вторжения потери российской армии только растут, но враг останавливаться не планирует.

В рамках этой летне-осенней кампании россияне хотят зайти в примерно 9 – 11 населенных пунктов на Донбассе. Почему? Сегодня вдоль линии боестолкновения формируются "killzone" – неживые зоны, где работают беспилотники и истребляют все живое. Поэтому, если россияне будут встречать осень и зиму в полях, мы их истребим и отодвинем назад,

– объяснил он.

Самым горячим из направлений остается Покровское, именно там концентрируется наибольшее количество вражеских сил – 110 тысяч российского контингента. Именно Покровск является главной задачей оккупантов на этот год, ведь на границы Донецкой области им выйти не удастся.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Россияне хотят выйти на населенный пункт Удачное (на Покровщине – 24 Канал), его обойти и взять Покровск в полукольцо. Россияне уже вышли на границы некоторых населенных пунктов, из которых они могут доставать дронами в Доброполье, которое является одним из логистических хабов, который мы используем для защиты этой агломерации", – отметил Ткачук.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение о том, что сейчас россияне только готовятся к второй волне наступления, которая может состояться в августе. Он отметил, что Украине надо уничтожить все российские НПЗ, все запасы топлива у россиян. Ведь наступать без техники и большого количества топлива невозможно.