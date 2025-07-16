Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що ворог хоче зайняти не лише Покровськ, а й конкретну кількість населених пунктів по всій лінії оборони. Це полегшить окупантам майбутній наступ.

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Які головні завдання мають росіяни до зими?

За словами офіцера ЗСУ, одним з пріоритетних напрямків для росіян є Харківський, а саме Куп'янщина – там вони зібрали велику кількість живої сили та засобів ураження. Ворог хоче зробити плацдарм для форсування річки Оскіл, але йому це не вдається. З кожним роком повномасштабного вторгнення втрати російської армії лише зростають, але ворог зупинятись не планує.

В рамках цієї літньо-осінньої кампанії росіяни хочуть зайти в приблизно 9 – 11 населених пунктів на Донбасі. Чому? Сьогодні вздовж лінії боєзіткнення формуються "killzone" – неживі зони, де працюють безпілотники і винищують все живе. Тому, якщо росіяни зустрічатимуть осінь та зиму в полях, ми їх винищимо і відсунемо назад,

– пояснив він.

Найгарячішим з напрямків залишається Покровський, саме там концентрується найбільша кількість ворожих сил – 110 тисяч російського контингенту. Саме Покровськ є головним завданням окупантів на цей рік, адже на межі Донеччини їм вийти не вдасться.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Росіяни хочуть вийти на населений пункт Удачне (на Покровщині – 24 Канал), його обійти і взяти Покровськ у напівкільце. Росіяни вже вийшли на межі деяких населених пунктів, з яких вони можуть діставати дронами до Добропілля, яке є одним з логістичних хабів, який ми використовуємо для захисту цієї агломерації", – зауважив Ткачук.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вислови думку про те, що зараз росіяни лише готуються до другої хвилі наступу, яка може відбутись в серпні. Він зазначив, що Україні треба знищити всі російські НПЗ, всі запаси палива в росіян. Адже наступати без техніки та великої кількості палива неможливо.