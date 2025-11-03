Это один сплошной штурм, – военный рассказал о присутствии россиян в Покровске
- На Покровском направлении за последние сутки произошло 70 штурмов, в городе находятся сотни российских военных, что создает сложную ситуацию для украинских защитников.
- Враг сосредоточил значительные силы, чтобы окружить город и перерезать логистические пути, используя комбинированные атаки с артиллерией и беспилотниками.
За последние сутки на Покровском направлении произошло 70 штурмов – почти три атаки в час. В городе уже находятся несколько сотен российских военных, что создает сложнейшую ситуацию для украинских защитников.
Командир экипажа БпАК Отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф" рассказал 24 Каналу, что Покровск является приоритетом номер один для врага, поскольку позволяет развивать наступление на север Донецкой области и выравнивать фронт в направлении Днепропетровской области.
Контролируют ли ВСУ Покровск?
На Покровском направлении в целом сосредоточено около 100 тысяч российских военнослужащих. Непосредственно в городе действуют отдельные группы, но враг уже достиг окраин и начинает охватывать отдельные районы.
"Конкретное количество трудно назвать, но это несколько рот ориентировочно несколько сотен человек уже стабильно находятся в городе", – объяснил военный.
Важно! Подразделение "Тайфун" проводит открытый сбор средств на общие нужды. Потребности на горячем направлении очень большие, поэтому всех, кто может, призывают присоединиться к сбору.
Враг концентрирует силы на Покровске – одном из двух главных направлений вместе с Купянском. Отсюда россияне стремятся прорваться на север Донецкой области и дальше в Днепропетровскую область.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Почему Россия активно давит на Покровское направление?
На Покровском направлении враг сосредоточил все доступные ресурсы:
- наибольшую группировку войск;
- всю имеющуюся технику;
- ведущие подразделения, включая подразделения беспилотных систем;
- разведывательные управления РФ;
- спецподразделения.
"Это один большой сплошной штурм. Враг продолжает использовать малые пехотные группы для инфильтрации населенного пункта. Пока не видим массового ввода техники, но уже фиксируем подвоз личного состава на технике непосредственно в центр города", – объяснил военный.
Поскольку вскоре ожидается ухудшение погоды, противник стремится как можно быстрее захватить город, поэтому усиливает малые пехотные группы механизированными штурмами с использованием нескольких десятков единиц тяжело - и легкобронированной техники.
Это комбинированные атаки, которые сопровождаются массированным применением артиллерии, КАБов, беспилотных разведывательных средств, FPV-дронов и перерезанием украинской логистики.
К сожалению, украинские силы, которые сейчас находятся непосредственно в Покровске, оказались в сверхсложной ситуации. Надеюсь, что Генштаб и командование имеют планы относительно наших бойцов в городе, ведь враг сейчас демонстрирует очень высокую динамику выполнения своих задач,
– отметил военный.
Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?
- Бои за Покровск остаются одними из самых интенсивных на востоке, где российские войска пытаются пробить оборону. Эксперт Игорь Романенко прогнозирует, что следующая неделя станет решающей для Донбасса.
- Российские войска сосредоточились на захвате Покровска и Мирнограда, что влечет большие потери. Украинские силы продвинулись на запад от Шахматного и у Доброполья и окружили врага в Безсаловке.
- Россия сосредоточила в Покровске опытные войска с целью захвата города и продвижения к Константиновке до 15 ноября, но ей это не удастся. ВСУ активно противодействуют, уничтожая российские группы и резервы, чтобы сорвать планы врага и защитить Покровск и Мирноград.