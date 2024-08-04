Ресурсы не безлимитны: на каком направлении Россия может сконцентрировать основные усилия

Последние недели враг активно действует на нескольких направлениях фронта. В частности в Часовом Яру, а также вблизи Торецка и Покровска. Вероятно россияне могут сосредоточить силы на определенном одном участке.

Об этом 24 Каналу рассказал Денис Попович, отметив, что есть несколько возможных сценариев действия противника на линии фронта. Ранее сообщалось, что оккупанты на Покровском направлении приближаются к важному логистическому пути ВСУ.

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"Зашевелились" несколько направлений

Одно из направлений, где россияне пытаются атаковать – Часов Яр. Вероятно они пересекли канал Северский Донец – Донбасс к северу от города.

Это тревожно, особенно, если враг там закрепится. Тогда ему удастся продвинуться с севера от Часового Яра, и он попытается охватить этот город,

– предположил военный обозреватель.

Также россияне сосредоточили свои силы вблизи Торецка. Их диверсионно-разведывательные группы уже действуют в окрестностях города и пытаются, по его словам, заходить непосредственно в сам Торецк.

Очень серьезная ситуация сложилась на Покровском направлении. Противник осуществляет попытки продвигаться на нескольких участках этого направления.

Враг, в частности, хочет пересечь трассу Покровск – Константиновка, которая является очень важной с точки зрения логистики,

– отметил он.

Кроме того, россияне пытаются атаковать на юге. В то же время "зашевелились" Купянское и Угледарское направления, где они проводят атакующие действия.

Довольно тревожным является Кураховское направление. Там оккупанты стремятся прорваться между водохранилищами.

Однако, по мнению военного обозревателя, все же россияне будут концентрироваться преимущественно на Покровском направлении, а точнее – на Восточной дуге, начиная от Часового Яра и заканчивая Покровским направлением.

Поскольку их ресурсы не безлимитные, они их перебрасывают именно на это направление. Поэтому очевидно на этом участке фронта будет сосредоточен фокус усилий врага в ближайшем будущем,

– отметил Денис Попович.

Напомним, что на Покровском направлении россияне уже продвинулись неподалеку от Гродовки, которая сейчас находится под контролем украинских сил.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте