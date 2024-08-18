Уже не "мясные штурмы": в 110 ОМБР сообщили о новой тактике россиян на Востоке

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россияне круглосуточно штурмуют украинские позиции, иногда даже без перерывов ночью.

Количество штурмов на Покровском направлении стабильно высокое. Россиянам удается давить благодаря новой тактике. Подробнее о ней 24 Каналу рассказал Иван Секач – пресс-офицер 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Что происходит возле Покровска

На Покровском направлении, в районе Мирнограда, идут активные боевые действия. Российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и ищут в ней слабые места.

Фронт пылает. Штурмы происходят постоянно. Вчера ночью (в ночь на 18 августа – 24 Канал) нас штурмовало 12 единиц техники – несколько единиц было уничтожено и повреждено. Пехота была рассеяна, и разбежалась по посадкам. Ее потом активно уничтожали,

– рассказал Иван Секач.

Ослабления давления со стороны врага на Покровском направлении нет. Согласно данным Генштаба ВСУ, в среднем на этом участке фронта происходит около 50 штурмов.

"Наша бригада на этом направлении с конца апреля. С того времени количество штурмов не изменилось, они происходят по несколько десятков раз в сутки. Здесь нужно уточнение: это штурмы не на два часа, они постоянные", – отметил военный.

Враг применяет тактику малых групп, которые действуют фактически круглосуточно. Лишь иногда ночью бывает передышка, ведь россияне нуждаются в техническом обеспечении.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Как изменилась тактика россиян на Востоке

Российские военные пытаются накопить силы и средства для того, чтобы штурмовать украинские позиции. Однако в целом тактика россиян изменилась.

"Мясные штурмы" – это теперь редкая история. Они теперь ведут штурмы малыми штурмовыми группами: 5 – 6 групп (по 2 – 3 человека в каждой) одновременно идут в промежутке одного километра. Артиллерии очень трудно уничтожать такие подвижные цели, тем более, когда говорится о таком малом количестве людей, то уходит много снарядов на их уничножение, – отметил Секач.

Так же не всегда отработать по врагу могут FPV-дроны. Например, когда россияне находятся в посадках, работа беспилотников становится фактически невозможной. Однако мастерство артиллеристов и украинская пехота все же дают врагу отпор.

Стоит также отметить, что у россиян нет проблем с количеством дронов. У них достаточно и "Мавиков", и FPV-дронов.

"Иногда бывает, что в регионе Покровска кружит аж 20 "крыльев". Наша бригада недавно получила новое вооружение, мы начали активнее их сбивать, и они стали меньше летать. Но когда нужно – они снова поднимают в небо до 20 единиц "крыльев" одновременно", – отметил пресс-офицер 110 ОМБр.