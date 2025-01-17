Россияне наступают на Удачное и Котлино: Deep State оценил ситуацию в пригороде Покровска

Покровское направление остается самым горячим на фронте. В Deep State назвали населенные пункты, которые оккупанты пытаются активно штурмовать.

В ВСУ ранее рассказывали, что враг стремится избежать городских боев за Покровск. Поэтому он хочет обойти населенный пункт, перерезав логистические пути Сил обороны, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Какова ситуация вокруг Покровска

В Генштабе сообщили, что с начала суток противник атаковал на Покровском направлении 64 раза. Враг действовал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Аналитики Deep State раскрыли, что утром оккупанты начали штурмовые действия на Шахтоуправление "Покровское" ППС и перпендикулярную к лесополосам железной дороги посадку.

Последние дни россияне лезут в Котлино, пробуют закрепиться, но Силы Обороны пытаются не дать им это сделать. Со вчерашнего дня поступает информация о присутствии захватчиков на шахте номер 2 Шахтоуправления "Покровское".

Оккупанты наступают на Котлино: смотрите на карте

Россияне штурмуют Удачное: смотрите на карте

Враг подтягивает резервы живой силы, количество техники на участке довольно минимальное, поэтому основные проблемы создают малые группы противника.

К слову, в Deep State предупредили об угрозе окружения для Великой Новоселки.