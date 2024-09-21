Резервов не хватает: полковник запаса ВСУ описал ситуацию на Восточном фронте

Силы обороны сбили темп наступления оккупантов на Покровском направлении. Но ситуация все равно остается напряженной и сложной.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что динамика наступления на Покровском направлении снизилась. Это произошло по ряду причин.

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Какая ситуация на Востоке

Как отметил Свитан, здесь стоит отметить действия украинских военных, которые продолжают уничтожать врага. Также в оккупантов оказалось недостаточно резервов. Очевидно, что определенное количество подразделений они перебрасывали и на Курское направление.

Сейчас оккупанты переформатируют определенные подразделения; подтягивают резервы, тыл; создают логистические цепочки поставок. Из-за этого также приостановилось продвижение. Они готовятся к дальнейшим ударам на Покровском направлении. Там начали усиливать фланги,

– сказал Свитан.

Параллельно оккупанты пытаются продвинуться с севера в сторону Курахово. На этом участке у них есть возможность использовать значительное количество военной техники, ведь вблизи Донецк и важная траса.

У них короткое плечо снабжения техники. Рядом Донецк, Марьинка. Это дает возможность в направлении со стороны Красногоровки много техники использовать. Иногда в атаках бывают более 50 ББМ. Несут большие потери, но продолжают давить,

– отметил Свитан.

Украине важно удержать Курахово Донецкой области. Потеря этого населенного пункта может привести к отходу из Угледара.

Обратите внимание! Недавно военный рассказал, что происходит сейчас на Покровском направлении.