Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що динаміка наступу на Покровському напрямку знизилася. Це сталося з низки причин.

До теми Майже цілу добу комендантська година: ексклюзивний репортаж 24 Каналу з Покровська

Яка ситуація на Сході

Як наголосив Світан, тут варто відзначити дії українських військових, які продовжують знищувати ворога. Також в окупантів виявилося недостатньо резервів. Очевидно, що певну кількість підрозділів вони перекидали і на Курський напрямок.

Зараз окупанти переформатовують певні підрозділи; підтягують резерви, тил; створюють логістичні ланцюжки постачання. Через це також призупинилося просування. Вони готуються до подальших ударів на Покровському напрямку. Там почали посилювати фланги,

– сказав Світан.

Паралельно окупанти намагаються просунутися з півночі в бік Курахового. На цій ділянці у них є можливість використовувати значну кількість військової техніки, адже поблизу Донецьк та траса.

У них коротке плече постачання техніки. Поруч Донецьк, Мар'їнка. Це дає можливість в напрямку з боку Красногорівки багато техніки використовувати. Деколи в атаках бувають понад 50 ББМ. Зазнають великих втрат, але продовжують тиснути,

– зауважив Світан.

Україні важливо втримати Курахове Донецької області. Втрата цього населеного може призвести до відходу з Вугледара.

Зверніть увагу! Нещодавно військовий розповів, що відбувається зараз на Покровському напрямку.